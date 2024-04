Wiener Börse (Nachmittag) - ATX in freundlichem Umfeld plus 0,5 %

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Montagnachmittag mit Kurszuwächsen präsentiert. Der ATX notierte gegen 14.45 Uhr um 0,48 Prozent im Plus bei 3.584,04 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,42 Prozent auf 1.795,41 Zähler.

Bereits in der Vorwoche war der heimische Leitindex auf den höchsten Stand seit über zwei Jahren gestiegen, bevor er am Freitag wieder etwas Federn gelassen hatte. Zum Wochenauftakt blieben zwar stärkere Impulse aus, im europäischen Umfeld herrschte jedoch eine positive Anlegerstimmung vor. Folglich gewann auch der ATX nach einem verhaltenen Handelsauftakt sukzessive an Höhe.

Marktbeobachter sprachen einerseits von einem Stabilisierungsversuch, nachdem in der Vorwoche noch die Zinssenkungshoffnungen der Anlegerinnen und Anleger durch Aussagen aus der US-Notenbank Fed ein Dämpfer erhalten hatten. Weiters hätten robuste Produktionsdaten aus der deutschen Industrie die Hoffnungen auf gute Unternehmenszahlen im Vorfeld der Berichtssaison für das erste Quartal bestärkt.

Unterstützung bekam der heimische Leitindex von den schwer gewichteten Aktien der BAWAG und Andritz, die jeweils 1,5 Prozent an Wert gewannen. Anteile am Verbund stiegen um 0,9 Prozent. Abschläge von bis zu 0,6 Prozent verbuchten hingegen die Papiere der Raiffeisen Bank International und der voestalpine.

Unter den Nebenwerten führten Porr die Gewinnerliste mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent an. Leichter notierten hingegen FACC mit minus zwei Prozent. Frequentis büßten im Vorfeld der morgigen Jahreszahlen 1,4 Prozent ein.

Richtungsweisende Daten werden in dieser Woche mit den US-Verbraucherpreisen am Mittwoch erwartet. Am Donnerstag folgt der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Zuletzt hatten Vertreter der Notenbank jedoch immer wieder betont, dass die Datenlage zu dieser Sitzung noch nicht ausreichen werde, um den Leitzins anzupassen. Zum Wochenausklang leiten zudem die großen US-Banken mit ihren Erstquartalszahlen die Berichtssaison ein.

spa/mha

ISIN AT0000999982