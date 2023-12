Wiener Börse (Nachmittag) - ATX in ruhigem Handel 0,2 Prozent im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag kaum bewegt gezeigt. Der ATX notierte gegen 14.45 Uhr mit einem kleinen Plus von 0,24 Prozent bei 3.408,84 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime hielt praktisch unverändert zum Vortag mit einem Aufschlag von 0,04 Prozent und 1.708,03 Zählern.

Auch an anderen Börsen in Europa gab es vor den Feiertagen kaum mehr Bewegung. Die um 14.30 Uhr veröffentlichten US-Konjunkturdaten wirkten sich ebenfalls nicht merklich im Handel aus. Viele Anleger dürften für heure ihre Bücher bereits geschlossen haben und nicht mehr aktiv sein, hieß es.

Auch die Kursbewegungen der meisten Einzelwerte hielten sich in Grenzen. Die größten Gewinner im prime market waren Marinomed mit einem Kursplus von 2,6 Prozent. Bei höhren Umsätze gesucht waren Andritz (plus 0,8 Prozent) und Wienerberger (plus 0,6 Prozent).

Schlusslicht im prime market waren RHI Magnesita mit einem Minus von 5,9 Prozent. Aktien des Faserherstellers Lenzing verloren bei höherem Volumen 1,4 Prozent.

mik/ste

ISIN AT0000999982