Wiener Börse (Nachmittag) - ATX kokettiert mit 6.000-Punkte-Marke

Der ATX hat vor dem Wochenende wieder die 6.000-Punkte-Hürde angetestet. Im Tageshoch war er erstmals seit gut zwei Wochen wieder über diese runde Marke geklettert; das ebenso alte Rekordhoch bei gut 6.018 Punkten ist ebenfalls in Reichweite. In einem freundlichen Börsenumfeld mit vorsichtigem Iran-Optimismus und anhaltender Tech-Rally herrschte auch hierzulande eine gute Stimmung, wobei einmal mehr AT&S-Aktien mit deutlichen Kurszuwächsen auf sich aufmerksam machten.

Am Nachmittag notierte der ATX um 1,49 Prozent fester auf 5.998,53 Punkten. Auf Wochensicht deutet sich für den Leitindex ein Gewinn von 2,4 Prozent an. Für den ATX Prime ging es um 1,43 Prozent auf 2.965,40 Zähler hinauf. Auch das europäische Börsenumfeld wies überwiegend klare Gewinne auf.

Für positive Impulse sorgte eine leichte Entspannung am Ölmarkt. Aus den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gab es weiterhin keine marktbewegenden Neuigkeiten, gleichzeitig blieben auch negative Meldungen vom Persischen Golf aus. Konjunkturseitig brachte das ifo-Geschäftsklima für Deutschland mit einer überraschenden Stimmungsaufhellung gute Nachrichten. Ökonom Marc Schattenberg von der Deutschen Bank sprach von einer willkommenen Stabilisierung auf niedrigem Niveau.

Mit Blick auf die in den vergangenen Wochen erholten europäischen Aktienmärkte hätten die nachlassenden Sorgen im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt geholfen, schrieb Marktstratege Matthew Gilman von der UBS. Jedoch würde die Entwicklung über eine geopolitisch bedingte Erholungsrally hinausgehen: "Wichtiger ist, dass sich das Gewinnumfeld aufhellt, da die strukturellen Wachstumstreiber robust bleiben und unserer Einschätzung nach zunehmend durch eine zyklische Verbesserung zusätzlich gestützt werden." Der Experte bevorzugt dabei unter anderem zyklische Werte, die sich mit säkularen Wachstumstreibern überschneiden. Dazu zählen etwa IT-Aktien mit Exposure zu KI-Investitionen und auch Titel, die von deutschen Fiskalpaketen profitieren könnten.

An der ATX-Spitze beschleunigten AT&S ihre Rekordrally weiter und gewannen zuletzt knapp 15 Prozent auf 133,60 Euro. Neben einer guten Branchenstimmung in Halbleiterwerten sorgten auch Kurszielanhebungen für neue Zuversicht. So erhöhte Deutsche Bank Research ihr Ziel für die Aktien weiter von 100 auf 120 Euro. Analyst George Brown bewertete den Margenausblick der Steirer trotz angehobener Ziele als "konservativ" und blieb bei seiner Kaufempfehlung. Ferner hob Oddo BHF ihr Kursziel für die Titel von 40 auf 75 Euro kräftig an, stufte die Titel jedoch auf "Underperform" ein.

Weit oben im ATX tendierten auch Strabag mit plus 2,2 Prozent auf 89,30 Euro. Die Erste Group stufte ihre Empfehlung von "Accumulate" auf "Buy" hoch. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des ersten Quartals 2026 erhöhten die Experten auch das Kursziel von 108,90 auf 109,50 Euro. Analyst Michael Marschallinger sieht im rekordhohen Auftragsbestand des Baukonzerns das wichtigste "Highlight".

Gesucht waren ansonsten die Industrieaktien, wobei Wienerberger und Andritz jeweils gut zwei Prozent gewannen. Klare Kursverluste verzeichneten hingegen Verbund mit minus drei Prozent.

spa/ste

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