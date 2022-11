Wiener Börse (Nachmittag) - ATX kommt etwas zurück, weiterhin im Plus

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag weiterhin etwas fester gezeigt. Der heimische Leitindex ATX stieg bis 15.15 Uhr um 0,48 Prozent auf 2.950,88 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime kletterte um 0,45 Prozent auf 1.484,95 Einheiten. Der ATX büßte aber bereits ab dem frühen Nachmittag einen Großteil seiner Verlaufsgewinne ein - über den Erwartungen liegende US-Konjunkturdaten sorgten dann für einen zusätzlichen Dämpfer.

Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA lag im Oktober bei 50,2 Punkten nach 50,9 Punkten im September, Analysten hatten aber mit einem etwas deutlicheren Rückgang auf 50,0 Punkte gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt trotz des Rückgangs noch über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

Doch die über den Prognosen liegenden Zahlen verstärkten einmalmehr die Sorgen, dass die US-Notenbank Fed an ihrer harten Zinserhöhungspolitik festhalten könnte. Am morgigen Mittwoch steht in den USA eine Zinserhöhung an - eine Anhebung um 75 Basispunkte gilt praktisch als fix, die jüngsten Konjunkturdaten dürften diese Erwartung untermauern.

Gut gesucht waren weiter die Aktien des Ölfeldausstatters Schoeller Bleckmann und stiegen um 2,9 Prozent. Auch an anderen Börsen fanden sich Ölwerte nach Anstiegen der Rohölpreise und guten Zahlen des Branchenriesen BP unter den Gewinnern. OMV legten um 0,6 Prozent zu.

Auch Banken lagen einheitlich im Plus. Die deutlichsten Kursgewinnen konnten branchenintern Raiffeisen Bank International einfahren, sie gewannen 1,7 Prozent. BAWAG stiegen um 0,5 Prozent und Erste Group um 0,4 Prozent.

Die größten Verlierer im prime market waren AMAG mit einem Minus von 2,3 Prozent. Rosenbauer büßte gut zwei Prozent ein und Palfinger verloren 1,1 Prozent.

