ATX

5 410,22
-21,18
-0,39 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
14.01.2026 14:41:00

Wiener Börse (Nachmittag) - ATX legt 0,23 Prozent zu

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Nachmittagshandel mit etwas höherer Tendenz präsentiert. Gegen 14.25 Uhr notierte der heimische Leitindex ATX 0,23 Prozent höher bei 5.422,67 Punkten.

An den europäischen Leitbörsen gab es im Verlauf keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen, nachdem die Wall Street am Vorabend nach ihrem jüngsten Rekordkurs negative Vorgaben geliefert hatte. Auch die vorbörslichen Indikatoren lassen zur Wochenmitte weitere Rückgänge an den US-Börsen erwarten.

Marktbeobachter verwiesen bis dato auf einen ruhigen und impulsarmen Handel. Die Aufmerksamkeit der internationalen Finanzmarktakteure richtet sich heute vor allem in die USA, nicht nur weil Donald Trump jederzeit für Überraschungen sorgen kann, sondern weil sich wichtige US-Daten im Kalender finden, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Der Fokus liegt dabei zunächst auf den Einzelhandelsumsätzen des Monats November, hieß es weiter von den Experten.

Unterstützung für den ATX kam in Wien teilweise von den schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International gewannen 1,6 Prozent. BAWAG verteuerten sich ebenfalls um 1,6 Prozent. Bei der Erste Group ging es hingegen um knappe 0,1 Prozent nach unten. Hier konnte eine positive Expertenmeinung nicht beflügeln. Die Analysten von Barclays meldeten sich mit einer Sektorstudie zu den europäischen Bankenwerten. Die Erste Group-Aktien wurden darin auf die Empfehlungsliste "top ideas" gesetzt und mit dem Anlagevotum "overweight" zum Kauf empfohlen.

Mit Nachrichten rückten zudem OMV und Bajaj Mobility ins Blickfeld der Anleger. Der teilstaatliche Energiekonzern OMV hat laut Reuters den Zuschlag für eine neue Lizenz zur Öl- und Gasförderung in Norwegen erhalten. Das Unternehmen ist eine von 19 Firmen, denen der norwegische Energieminister Terje Aasland Betreiberlizenzen zugeteilt hat. Die OMV-Papiere wurden von der Meldung nicht gestützt und gaben 0,1 Prozent nach.

Die KTM AG führt ihre Neuausrichtung fort und baut dazu rund 500 Beschäftigte, zwei Drittel davon in Österreich, ab. Hauptsächlich seien Angestellte und das mittlere Management betroffen, teilte Firmenmutter Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG) Dienstagabend mit. Die Bajaj-Titel legten um 1,3 Prozent zu.

Unter den weiteren Schwergewichten schwächten sich voestalpine um 1,3 Prozent ab. Andritz legten 1,7 Prozent zu. Wienerberger bauten ein Plus von 2,1 Prozent. Abwärts ging es mit den Versicherern. Vienna Insurance Group büßten 1,5 Prozent ein und UNIQA ermäßigten sich um 0,8 Prozent.

ste/lof

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 5 410,00 -0,39%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag etwas leichter. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen