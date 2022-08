Wiener Börse (Nachmittag) - ATX legt 0,25 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX legte in einem ruhigen Handel bis 14.15 Uhr um 0,25 Prozent auf 2.993,01 Punkte zu. Das europäischen Börsenumfeld präsentierte sich kurz vor Handelsauftakt an der Wall Street noch ohne klarem Richtungstrend.

Die Marktteilnehmer halten sich international im Vorfeld des morgen beginnenden Notenbanker-Treffen in Jackson Hole mit Aktienkäufen etwas zurück. Zudem sollten heute keine Zweifel an der Zinserhöhungsabsicht der Fed in den USA aufkommen und auch in Europa scheint die nächste Straffung seitens der EZB nahezu sicher, schrieben die Helaba-Analysten.

In Wien unterstützten die Zuwächse der Energieversorger den heimischen Leitindex etwas. Verbund-Anteilsscheine steigerten sich um 2,8 Prozent und die EVN-Aktionäre konnten ein Plus von 0,2 Prozent verbuchen.

Ein deutlicheres Plus beim ATX verhinderte die Aktie der schwergewichteten Erste Group mit einem Kursrückgang von 1,5 Prozent. Unter den weiteren Schwergewichten schwächten sich voestalpine um 2,2 Prozent ab. Wienerberger gewannen hingegen zwei Prozent.

Flughafen Wien legten leicht um 0,2 Prozent auf 32,95 Euro zu. Die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Aktien des größten heimischen Airports von 35 auf 39 Euro erhöht. Das Anlagevotum "Buy" wurde in der am Dienstag veröffentlichten Studie gleichzeitig bestätigt. Die Revidierung des Kursziels wurde mit einer raschen Erholung der Verkehrszahlen am Flughafen begründet. Die Passagierzahlen für Juli lagen bereits auf fast 90 Prozent vom Vor-Corona-Niveau.

Die Meldungslage auf Unternehmensseite gestaltet sich unverändert dünn. Erst nach Börsenschluss werden die zwei Immobilienkonzerne Immofinanz und CA Immo Quartalszahlen präsentieren. Im Vorfeld der Ergebnisvorlage legten die Immofinanz-Aktien um 0,3 Prozent zu. CA Immo bauten ein leichtes Plus von 0,2 Prozent.

Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann zeigten sich nach einem Vortagesplus von 5,5 Prozent mit einem weiteren Zuwachs von 1,4 Prozent. OMV-Titel präsentierten sich hingegen mit minus 0,4 Prozent. Am Dienstag konnte die Aktie des Öl,- Gas- und Chemiekonzerns dank stark anziehender Ölpreise noch um fast sechs Prozent nach oben klettern.

