Wiener Börse (Nachmittag) - ATX legt 0,44 Prozent zu

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag in einem ruhigen Handel weiterhin etwas höher tendiert. Der ATX gewann bis 14.25 Uhr um 0,44 Prozent auf 3.132,94 Punkte und weitete damit seine deutlichen Vortageszuwächse aus. Am Mittwoch war der heimische Leitindex um 1,9 Prozent hochgesprungen.

An den europäischen Leitbörsen gab es vor den näher rückenden Weihnachtsfeiertagen keinen klaren Richtungstrend zu beobachten. Impulse könnte nun im weiteren Verlauf die Stimmung an der Wall Street liefern.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene anhaltend sehr dünn. Unter den Schwergewichten steigerten sich die OMV-Anteilsscheine um starke 2,6 Prozent und unterstützten damit den ATX. Die Verbund-Aktien legten um 0,4 Prozent zu. Wienerberger schwächten sich hingegen um zwei Prozent ab. Andritz gaben um 0,5 Prozent nach und voestalpine traten auf der Stelle.

Bei den Banken herrschten mehrheitlich positive Vorzeichen vor. Erste Group verteuerten sich um 0,8 Prozent und Raiffeisen Bank International steigerten sich um moderate 0,1 Prozent. Die BAWAG-Aktionäre mussten hingegen ein Minus von 0,5 Prozent verbuchen. Im Technologiebereich gewannen AT&S 0,3 Prozent.

Lenzing verbesserten sich leicht um 0,2 Prozent auf 56,6 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben sowohl ihre Anlageempfehlung "Hold" als auch das Kursziel von 55 für die Aktien des Faserherstellers bestätigt. Die Gewinnprognosen wurden jedoch nach unten revidiert.

Kursverluste gab es bei den Immobilienwerten bei s Immo mit minus 1,6 Prozent zu beobachten. Die Papiere des Feuerwehrausrüsters Rosenbauer gaben um 2,2 Prozent nach.

ISIN AT0000999982