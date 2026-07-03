ATX

6 565,92
68,78
1,06 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
03.07.2026 14:45:00

Wiener Börse (Nachmittag) - ATX legt 0,9 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiter fest gezeigt. Der ATX hielt zuletzt mit einem Plus von 0,86 Prozent bei 6.553,09 Punkten. Der Index bewegt sich damit wieder in Richtung seiner jüngst markierten Allzeithochs. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss nach oben. Der Euro-Stoxx-50 und der DAX konnten nach ihren am Donnerstag erreichten Rekordmarken weiter zulegen.

Gestützt wurden die Märkte weiter von den am Donnerstag gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten. Laut den Zahlen wurden zwar weniger neue Jobs geschaffen als erwartet, dies linderte aber an den Börsen die Ängste vor Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed. Dazu kamen am Freitag gute Vorgaben der Börsen in Südkorea und Japan. Die Märkte erholten sich, nachdem die KI-Rally dort zuletzt ins Stottern geraten war.

Gesucht waren vor diesem Hintergrund europaweit Aktien aus dem Halbleitersektor. Auch im ATX fanden sich die Titel des Halbleiterherstellers AT&S mit einem Plus von 4,5 Prozent unter den größten Gewinnern. Nachgefragt waren auch konjunktursensitive Industriewerte. So gewannen die Aktien des Kranherstellers Palfinger und des Stahlkonzerns voestalpine jeweils über 4 Prozent. Zu den weiteren Tagesgewinnern zählten die Titel des Baukonzerns Porr mit einem Kursplus von 3,9 Prozent.

Gewinne gab es auch für die beiden Ölwerte. Aktien des Ölfeldausrüsters SBO legten 4,4 Prozent zu. Die Titel der OMV stiegen nach einer neuen Analysteneinstufung um 0,6 Prozent auf 57,10 Euro. Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Anlageempfehlung "hold" und ihr Kursziel von 55,00 Euro für die OMV-Aktien bestätigt.

Die größten Verlierer im ATX waren die Aktien des Caterers DO&CO mit einem Minus von 1,8 Prozent. Schwach zeigten sich auch die Bankwerte: BAWAG verloren 0,9 Prozent. Erste Group ermäßigten sich um 0,3 Prozent.

Neue Impulse für den Aktienhandel werden am Nachmittag nicht mehr erwartet. Die US-Börsen bleiben am Freitag wegen des US-Unabhängigkeitstags geschlossen.

mik/ste

ISIN AT0000999982

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

ATX 6 565,92 1,06%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:45 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11:47 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 Juni 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.07.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juni 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht höher ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Allzeithoch fester -- US-Handel ruhte am Freitag -- Asiens Börsen beenden Handel im Plus
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu. Der deutsche Leitindex beendete die Sitzung nach neuem Rekord höher. An der Wall Street fand kein Handel statt. Die Märkte in Asien verbuchten vor dem Wochenende Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen