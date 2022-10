Wiener Börse (Nachmittag) - ATX legt im Verlauf 1,6 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiter im Plus gezeigt. Der ATX hielt gegen 14.55 Uhr mit einem Aufschlag von 1,63 Prozent bei 2.787,92 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,84 Prozent auf 1.395,05 Punkte. Unterstützung für die Märkte kam vor allem von den starken Vorgaben der Übersee-Börsen. Experten stellen allerdings infrage, ob die rasante Aktienmarkt-Erholung nachhaltig sein wird.

Es bleibt volatil an den Finanzmärkten und weiterhin dominieren in den verschiedenen Segmenten die Abwärtsrisiken, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar. Inflations- und Zinssorgen bleiben präsent, wie die heftigen Marktreaktionen am Vortag im Anschluss an die Verbraucherpreise in den USA zeigten.

Daher richten die Anleger ihren Blick weiter auf US-Wirtschaftsdaten. Die am Freitag gemeldeten Zahlen wirkten sich dabei nicht merklich aus. Der US-Einzelhandel ist im September auf der Stelle getreten. Die Umsätze der Branche stagnierten gegenüber dem Vormonat, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet.

Gesucht waren wie an anderen Börsen auch die Versorger. So zogen EVN am Nachmittag um 2,6 Prozent an und Verbund lagen 0,7 Prozent höher.

Kein einheitliches Bild zeichneten hingegen die Bankwerte. Während BAWAG um 2,3 Prozent zulegen konnten, lagen Erste Group (minus 0,4 Prozent) und Raiffeisen (minus 0,3 Prozent) knapp im Minus.

Gut gesucht zeigten sich europaweit die Immobilienwerte. Sie erholten sich etwas von den massiven Verlusten der Vormonate, hieß es bei einem Marktbeobachter. Unter den heimischen Branchenvertretern zogen Immofinanz um 3,4 Prozent an. Noch deutlicher nach oben ging es mit Warimpex, die Aktie des Unternehmens lag mit einem Plus von 6,7 Prozent an der Spitze im prime market.

