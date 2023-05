Wiener Börse (Nachmittag) - ATX legt leicht um 0,14 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag mit weiterhin freundlicher Tendenz präsentiert. Der heimische Leitindex ATX verbesserte sich leicht um 0,14 Prozent auf 3.135,76 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es überwiegend leichte Zuwächse zu sehen.

Die Unsicherheiten angesichts des drohenden Zahlungsausfalls der USA stehen an den internationalen Finanzmärkten aber weiterhin im Fokus. Nun gibt es hingegen Hoffnungen im Streit um die US-Schuldenobergrenze, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Bei dem gestrigen Treffen zwischen US-Präsident Biden und führenden Kongressabgeordneten gab es eine vorsichtige Annäherung, hieß es. US-Finanzministerin Janet Yellen warnte noch am Dienstagabend vor einem weltweiten Finanzbeben für den Fall eines Zahlungsausfalls ihres Landes im Streit über die Schuldenobergrenze.

Am heimischen Aktienmarkt gestaltete sich die Meldungslage recht dünn und es fehlten somit die klaren Handelsimpulse. Agrana rückte mit der Vorlage von Ergebnissen ins Blickfeld. Der Frucht-, Stärke-und Zuckerkonzern ist im Geschäftsjahr 2022/23 wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt und hat ein Konzernergebnis von 24,7 Mio. Euro und einen Umsatz von 3,63 Mrd. Euro (+25,4 Prozent) erzielt. Die Analysten der Erste Group schrieben in einer ersten Einschätzung, dass die vorläufigen Ergebnisse damit bestätigt wurden und es somit keine Überraschungen bei der Zahlenpräsentation gab. Die Agrana-Aktie zeigte sich mit plus 1,2 Prozent.

Im Technologiebereich schwächten sich AT&S um weitere 3,6 Prozent ab. Bereits am Vortag hatten die Titel des Leiterplattenherstellers nach Ergebnissen um 3,2 Prozent an Wert eingebüßt.

Unter den schwergewichteten Banken konnten die Aktionäre der Erste Group ein klares Plus von 1,4 Prozent verbuchen. BAWAG und Raiffeisen Bank International notierten hingegen knapp behauptet.

Bei den weiteren Schwergewichten stärkten sich voestalpine um 1,5 Prozent. Die Verbund-Anteilsscheine befestigten sich um 0,5 Prozent. OMV gaben um 0,3 Prozent nach.

Die Papiere des niederösterreichischen Energieversorgers EVN büßten 2,2 Prozent ein. Flughafen Wien verloren 2,0 Prozent an Höhe. Semperit ermäßigten sich um 1,9 Prozent.

Im weiteren Verlauf könnten noch die zur Veröffentlichung anstehenden US-Konjunkturnachrichten eine Handelsbelebung bringen. In den Vereinigten Staaten stehen Daten aus der Bauwirtschaft, vom Arbeitsmarkt und Stimmungsindikatoren auf dem Kalender.

