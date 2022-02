Wiener Börse (Nachmittag) - ATX legt um 1,07 Prozent zu

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit fester Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.959,59 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 41,93 Punkten bzw. 1,07 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,96 Prozent bei 1.982,12 Zählern.

Der ATX konnte seine Zugewinne am frühen Nachmittag noch etwas ausbauen. Unterstützung kam laut Marktbeobachtern von den steigenden US-Futures.

Für Zurückhaltung hatten zuletzt vor allem die weiter steigenden Anleihenrenditen gesorgt, kommentierte ein Marktbeobachter. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, betonte aber am Montagabend, dass ein Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik nur graduell stattfinden wird.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb noch sehr dünn. Auch von Datenseite werden heute keine allzu starken Impulse erwartet. Am Abend dürfte eine Rede des EZB-Ratsmitglieds Villeroy de Galhau Beachtung finden.

Unterstützung erhielt der ATX von den fester tendierenden Bankwerten. So lagen Erste Group 1,55 Prozent höher und Raiffeisen gewannen 2,13 Prozent. BAWAG legten um 1,20 Prozent zu.

Andritz konnten sich um 1,58 Prozent auf 47,66 Euro steigern. Die Analysten der Baader Bank haben ihr Kursziel von 57,00 auf 61,00 Euro angehoben. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde von Analyst Peter Rothenaicher bestätigt.

AT&S führten die Gewinnerliste im prime market mit einem Kursanstieg um 6,77 Prozent klar an. Gut gesucht zeigten sich zudem die Titel der Post und gewannen 1,48 Prozent, sowie Porr mit plus 1,89 Prozent.

Telekom Austria schwächten sich leicht um 0,38 Prozent ab. Der Konzern wird heute Abend nach Handelsschluss noch Quartalszahlen vorlegen. Analysten erwarten einen kräftigen Gewinnanstieg, sowie ein Umsatzplus und Zuwächse bei den Ergebniskennzahlen.

ger/pma

ISIN AT0000999982