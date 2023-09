Wiener Börse (Nachmittag) - ATX leicht im Plus, EuroTeleSites mit IPO

Die Wiener Börse hat sich am Freitag im Verlauf etwas höher gezeigt. Die Aufmerksamkeit am heimischen Markt war bis zuletzt auf den Börsengang der Telekom-Funkturmtochter EuroTeleSites gerichtet. Der ATX notierte gegen 14.30 Uhr um 0,10 Prozent höher bei 3.165,94 Einheiten. Der ATX Prime steigerte sich um 0,12 Prozent auf 1.599,41 Zähler.

Nach einem am Vortag festgelegten Referenzpreis von 4,95 Euro, notierte die Aktie der abgespaltenen Funkturmtochter der Telekom Austria, EuroTeleSites, zuletzt bei 4,72 Euro. Das entspricht einem Minus von 4,6 Prozent. Vor dem Hintergrund der Abspaltung stiegen die Telekom-Titel um 0,90 Prozent auf 6,49 Euro, nachdem der Kurs entsprechend dem Aufspaltungsverhältnis um ein Viertel des Referenzkurses bereinigt wurde - von 7,67 auf 6,43 Euro.

Die Eigentümerstruktur entsprach vor dem Börsengang jener der Telekom: Das mexikanische Telekommunikationsunternehmen America Movil hielt 56,55 Prozent, auf die Staatsholding ÖBAG entfielen 28,42 Prozent der Anteile und im Streubesitz befanden sich 15,03 Prozent.

Lohnen soll sich die Abspaltung, weil man die Mobilfunkmasten künftig verstärkt auch an andere Mobilfunker vermieten will. Zudem wird die A1 Group auf einem Schlag Schulden in Höhe von einer Milliarden Euro los, die von A1 auf die neue Infrastrukturgesellschaft EuroTeleSites übertragen werden.

Mit Blick auf weitere Einzelwerte verzeichneten RHI Zuwächse von 2,7 Prozent. Porr verteuerten sich um 1,7 Prozent. Dagegen um 3,5 Prozent im Minus notierten Pierer. Rosenbauer verloren 2,2 Prozent und Polytec sanken um 1,7 Prozent. Verbund verbilligten sich als schwer gewichteter ATX-Wert um 1,2 Prozent.

Die Wirtschaft in der Eurozone hat ihre Talfahrt überraschend gebremst. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft - Industrie und Service-Sektor zusammen - legte im September um 0,4 auf 47,1 Punkte zu, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Freitag zu seiner Umfrage unter tausenden Firmen mitteilte. Trotz der leichten Aufwärtsbewegung signalisierte der sogenannte PMI-Indikator nach wie vor eine starke Kontraktion.

sto/spa

ISIN AT0000999982