Wiener Börse (Nachmittag) - ATX marginal schwächer

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0279 vom 21.05.2024 muss es im 1. Absatz 2. Satz richtig heißen: ... bis 14.20 Uhr... (nicht: 12 Uhr) ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Verlauf mit marginalen Verlusten gezeigt. So verlor der ATX bis 14.20 Uhr 0,03 Prozent auf 3.763,05 Einheiten. Der ATX Prime sank um 0,07 Prozent auf 1.881,96 Zähler.

Am Vormittag waren fallende Erzeugerpreise in Deutschland im Fokus gestanden. So hatte der Rückgang im April 3,3 Prozent betragen, nach 2,9 Prozent im April. Dies dürfte die Europäische Zentralbank in ihrer Haltung bestätigen, die Zinsen im Sommer zu senken. In den USA dürfte es hingegen noch länger dauern, bis ein solcher Schritt eingeleitet werde, schrieben die Experten der Helaba mit Hinblick auf die Fed.

Unternehmensseitige Impulse blieben am Nachmittag weiterhin spärlich gesät. Hinsichtlich frischer Quartalszahlen wird die CA Immo erst nach Börsenschluss ihre Bücher öffnen. Im Vorfeld sanken die Papiere um knapp ein Prozent.

Unter den weiteren Verlierern im prime market waren Zumtobel mit minus 2,6 Prozent schwach. Semperit verloren ebenso wie s Immo 2,2 Prozent. AT&S verbilligten sich um 2,1 Prozent.

Am anderen Ende des Kurszettels steigerten sich Frequentis um 2,3 Prozent. Kapsch TrafficCom erhöhten sich um 2,1 Prozent. Schoeller-Bleckmann verteuerten sich um zwei Prozent.

