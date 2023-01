Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit 0,4 Prozent weiter im Plus

Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag weiter im Plus notiert, deutlichere Gewinne wurden im Verlauf aber wieder abgegeben. Der österreichische Leitindex ATX gewann bis etwa 14.15 Uhr 0,44 Prozent auf 3.255,75 Punkte. Der ATX Prime kletterte um 0,50 Prozent auf 1.634,08 Zähler. Auch den anderen europäischen Märkten war die Anlegerstimmung positiv.

Die Aktienmärkte erholen sich damit etwas von den Verlusten am Vortag und fügen sich wieder in den allgemein positiven Trend seit Jahresanfang ein. Am Mittwoch seien marktbewegende Datenveröffentlichungen Mangelware, so die Marktexperten der Helaba. Es stünden zwar mehrere Reden von Ratsmitgliedern der Europäischen Zentralbank (EZB) auf dem Programm, "aber es scheint unwahrscheinlich, dass sie einen starken direktionalen Handel auslösen werden", meinten Experten der UniCredit.

Analysten und Anleger warten schon gespannt auf neue Inflationsdaten aus den USA, die am Donnerstag veröffentlicht werden. Sie gelten als mitentscheidend für den Kurs der US-Notenbank Fed.

Zu den meist gefragten Werten im prime market-Segment gehörten die Aktien der Vienna Insurance Group (VIG). Sie legten um 3,4 Prozent zu. Die VIG baut ihr Geschäft mit der betrieblichen Pensionsvorsorge aus. Dazu hat ihre slowakische Tochter Kooperativa poist'ovňa sämtliche Anteile an der 365.life d. s. s. übernommen. Der Erwerb wurde bereits von der slowakischen Nationalbank genehmigt.

Die Papiere von AT&S konnten um ein Prozent zulegen. Der US-Chipentwickler Intel habe einen neuen Computer Prozessor vorgestellt, wovon AT&S als Lieferant mitprofitieren könne, schätzen Analysten der Erste Group in der Früh.

Die Aktien von Schoeller Bleckmann (SBO) dürften von einer Kurszielanhebung durch Analysten der Erste Group nur leicht profitiert haben. Diese hoben den Wert von 74,5 auf 77,4 Euro pro Titel an. Zwischenergebnisse des Unternehmens für 2022 würden zeigen, dass SBO vom Aufschwung der Ölbranche nach der Corona-Pandemie profitiert habe, so die Erste Group in einem Kommentar. Die "Buy"-Empfehlung für die SBO-Aktie wird beibehalten. Im Mittagshandel verteuerten die SBO-Anteile sich um 0,7 Prozent.

Trotz angekündigter EU-Sanktionen gegen Belarus gewannen die Titel von Kapsch TrafficCom 1,3 Prozent an Wert. Kapsch habe einen wichtigen Auftrag in dem Land, der noch bis 2032 laufe, warnten in der Früh Experten der Erste Group.

Gute gefragt waren allgemein Immowerte. CA Immo und Immofinanz legten um jeweils 1,6 Prozent zu. UBM gewannen 2,4 Prozent, während s Immo um 0,8 Prozent nachgaben.

spo/sto

ISIN AT0000999982