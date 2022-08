Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit 0,9 Prozent weiter im Plus

Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag weiter höher notiert. Gegen 14.50 Uhr stand der Leitindex ATX mit 3.088,73 Punkten 0,89 Prozent höher. Der ATX Prime legte 0,83 Prozent auf 1.559,45 Zähler zu.

Die Erleichterung, dass die am Vortag veröffentlichte US-Inflationsrate für Juli geringer als erwartet ausfiel, scheint auch heute noch nachzuwirken. Zudem bestätigten heute bekanntgewordene US-Erzeugerpreise das Bild. So sind sie im Juli um 0,5 Prozent zum Vormonat zurück gegangen, obwohl Ökonomen im Schnitt ein Plus von 0,2 Prozent prognostiziert hatten. Zum Vorjahr stiegen die Erzeugerpreise um 9,8 Prozent, was aber auch unter den erwarteten 10,4 Prozent lag.

Eine geringere Inflationsrate könnte die US-Notenbank Fed von stärkeren Zinsanhebungen abhalten, so wohl die Hoffnung an den Märkten.

Mehrere heimische Unternehmen warteten mit Zahlen auf. Die Titel des Catering-Unternehmens DO&CO gaben trotz positiver Zahlen um satte 5,7 Prozent nach. DO&CO hat seine Erholung von den Auswirkungen der Coronapandemie im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/23 fortgesetzt. Eine gute Nachfrage bescherte dem Unternehmen mit 288,31 Mio. Euro das umsatzstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte.

Die Österreichische Post hat im ersten Halbjahr 2022 einen Ergebnisrückgang hinnehmen müssen. Das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 91 Mio. Euro. Die Anleger langten trotzdem zu und die Aktie der Post gewann zuletzt 3,3 Prozent an Wert.

Für die Papiere von Mayr-Melnhof ging es um 2,7 Prozent nach oben. Der Kartonhersteller hat seinen Gewinn im ersten Halbjahr deutlich gesteigert. Unterm Strich stand ein Periodenüberschuss von 205,8 Mio. Euro, um 231 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.

Der Linzer Stahlkonzern voestalpine baut die Produktion von Hochfeststählen für die Autoindustrie aus. Bis 2027 fließen knapp 100 Mio. Euro in die Modernisierung der Feuerverzinkungsanlagen am Standort Linz, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Damit könne die Menge höchstfester Stähle "deutlich gesteigert werden". Die Titel kletterten am Donnerstag um 1,8 Prozent nach oben.

Nachdem die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Prognose für die diesjährige Ölnachfrage deutlich angehoben hat, sind auch die Ölnotierungen gestiegen. Davon profitierten auch die heimischen Ölwerte. Die teilstaatliche OMV gewann 2,1 Prozent an Wert. Der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann legte um 2,8 Prozent zu.

Polytec-Papiere legten um 1,0 Prozent auf 5,97 Euro zu. Die Analysten der Warburg hatten das Kursziel von 7,50 auf 6,50 Euro gesenkt.

spo/sto

ISIN AT0000999982