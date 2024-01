Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit leichten Zuwächsen

Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf gut behauptet tendiert. Kurz vor 14.15 Uhr stand der Leitindex ATX um 0,13 Prozent höher bei 3.403,14 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,10 Prozent auf 1.712,44 Einheiten.

Das Geschäft dürfte sich zum Wochenbeginn insgesamt ruhig gestalten, da die Börsen in den USA am heutigen "Martin Luther King Day" geschlossen bleiben - dies schlägt sich üblicherweise auch auf dieser Seite des Atlantiks in geringeren Handelsumsätzen nieder.

Konjunkturseitig richtete sich das Marktinteresse auf europäische Datenveröffentlichungen. So wurde bekannt, dass die deutsche Wirtschaft 2023 in eine Rezession gerutscht ist. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank laut einer ersten Schätzung gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent.

Produktionsdaten aus der Eurozone fielen mit einem erneuten Rückgang wie erwartet aus und brachten folglich keine klaren Impulse.

Mit Blick auf die Einzelwerte ließen hierzulande Pierer Mobility Federn. Sie verloren 2,64 Prozent. Die Aktien von Semperit und von Rosenbauer gaben ebenfalls um mehr als zwei Prozent nach. Für AT&S ging es um 1,58 Prozent hinab.

Nach einer Abstufung der Verbund-Titel von "Hold" auf "Sell" durch die Deutsche Bank zeigten sich die Wertpapiere des Versorgers prozentuell unbewegt. Die starke Entwicklung der Verbund-Aktie seit Vorjahresbeginn sei angesichts zurückgehender Strompreise wohl übertrieben, begründeten die Analysten den Schritt in einer Branchenstudie.

Gesucht waren unterdessen die Anteile an Andritz. Sie steigerten sich um 1,67 Prozent. Telekom erhöhten sich um 1,50 Prozent und Zumtobel um 1,25 Prozent.

Gefragt waren überdies Raiffeisen-Wertpapiere, die ein Kursplus von 1,23 Prozent verzeichneten. Bei den weiteren Finanzwerten wie jenen der Erste Group (plus 0,39 Prozent), der Vienna Insurance Group (plus 0,57 Prozent) und UNIQA (plus 0,27 Prozent) wurden ebenso Gewinne registriert.

sto/mha

ISIN AT0000999982