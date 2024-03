Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit Mini-Plus von 0,03 Prozent

Die Wiener Börse hat am Dienstag im Verlauf ihre Verluste beinahe gänzlich wettgemacht. Der ATX lag gegen 14.25 Uhr 0,03 Prozent bei 3.372,75 Einheiten. Der ATX Prime sank um geringe 0,07 Prozent auf 1.697,70 Punkte.

Nachdem am späten Vormittag die für Jänner veröffentlichten Zahlen zu den Produzentenpreisen im Euroraum von einem stärkeren Rückgang zeugten, als Experten im Vorfeld erwartet hatten, richtet sich die Aufmerksamkeit am Nachmittag auf Daten aus den Vereinigten Staaten. Dort wird der ISM-Index des Servicesektors veröffentlicht, ebenso wie Zahlen zu den Industrieaufträgen.

Politische Themen werden am Berichtstag ebenfalls genau beleuchtet. So soll die chinesische Wirtschaft nach dem Willen der Regierung heuer um "rund fünf Prozent" wachsen. Dieses Wachstumsziel ging aus dem Rechenschaftsbericht von Ministerpräsident Li Qiang hervor, der am Dienstag zum Auftakt der diesjährigen Tagung des chinesischen Volkskongresses in Peking veröffentlicht wurde.

Zudem richtet sich am heutigen Handelstag der Blick auf die US-Vorwahlen. Am sogenannten "Super Tuesday" wird in 15 US-Bundesstaaten über den republikanischen Präsidentschaftskandidaten abgestimmt. Gegenüber stehen sich bei den Republikanern Donald Trump und Nikki Haley.

Branchenseitig verzeichneten am Berichtstag die Anteile von EVN und Verbund starke Gewinne. Erstere stiegen um 3,34 Prozent, während letztere 3,58 Prozent hinzugewannen. Für die Anteile der Porr ging es dahinter um 2,39 Prozent hinauf. BAWAG steigerten sich um 1,22 Prozent.

Dagegen mit Abgaben zeigten sich die Aktien von voestalpine um 2,71 Prozent. Lenzing sanken um 2,25 Prozent. RHI Magnesita und Zumtobel verloren jeweils über zwei Prozent. Pierer Mobility verloren 2,05 Prozent.

