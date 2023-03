Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 0,01 Prozent kaum verändert

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag nur wenig bewegt. Der heimische Leitindex ATX stand gegen 14.00 Uhr mit einem winzigen Minus von 0,01 Prozent bei 3.504,47 Punkten. An den europäischen Leitbörsen herrschte eine etwas negativere Stimmung unter den Anlegern vor.

Die Bedenken vor weiter steigenden Zinsen, die festverzinsliche Anlagen attraktiver machen und die Wirtschaft bremsen können, bleibt an den internationalen Aktienmärkten das bestimmende und belastende Thema, hieß es von Expertenseite. Die Inflation in der Eurozone erweist sich als überraschend hartnäckig, wurde am Vormittag bekannt.

Im Februar kletterten die Verbraucherpreise binnen Jahresfrist um 8,5 Prozent. Volkswirte hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 8,3 Prozent gerechnet, nach einer Teuerungsrate von 8,6 Prozent im Jänner. Für die Währungshüter gibt es damit wohl keinen Grund, von ihrem Zinserhöhungsplan abzurücken, hieß es.

Am heimischen Aktienmarkt zogen die Semperit-Papiere mit einem satten Plus von 6,3 Prozent die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Der Gummi-und Kautschukkonzern schlägt für 2022 eine überraschend hohe Dividendenausschüttung vor. Obwohl die exakte Höhe der Ausschüttung noch nicht feststehe, sei der Dividendenvorschlag von maximal 5,00 Euro je Aktie ziemlich großzügig, schrieben die Analysten der Erste Group in einer ersten Einschätzung.

Bei den schwergewichteten Bankenwerten gab es keinen einheitlichen Trend zu beobachten. Während die Aktien der Raiffeisen Bank International den ATX mit einem Kursplus von einem Prozent unterstützten, kamen die Titel der Erste Group um 0,30 Prozent zurück. Die Papiere der BAWAG tendierten prozentuell unverändert.

Verbund-Aktien zeigten sich mit plus 0,8 Prozent vom Vortageskursrutsch nur leicht erholt. Die Titel des Stromversorgers waren zur Wochenmitte in einem schwachen europäischen Sektor um mehr als fünf Prozent eingebrochen.

UNIQA verbesserten sich um moderate 0,1 Prozent. Die US-Ratingagentur Standard & Poor's schätzt den österreichischen Versicherer etwas besser ein als zuletzt. S&P hat den Ausblick von "negativ" auf "stabil" angehoben.

Die Schwergewichte Andritz, OMV und voestalpine gaben zwischen 0,2 und 0,5 Prozent nach. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gewannen ein Prozent.

ISIN AT0000999982