Wiener Börse (Nachmittag)- ATX mit minus 0,09 Prozent wenig verändert

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag weiterhin wenig verändert präsentiert. Der ATX gab bis etwa 14 Uhr um sehr moderate 0,09 Prozent auf 3.393,66 Punkte nach und zeigte sich damit wie schon am Vormittag in der Nähe des Vortagesschlusskurses. Auch an den europäischen Leitbörsen gab es noch keinen klaren Richtungsentscheid zu sehen.

Vor den am Donnerstag zur Veröffentlichung anstehenden US-Inflationszahlen dürften sich die Anleger mit Aktienengagements wohl weiterhin zurückhalten, hieß es von Marktbeobachtern. Impulse könnten nun im weiteren Verlauf die Stimmung an der Wall Street liefern. Die vorbörslichen Indikatoren deuten auf leichte Rückgänge an den US-Börsen hin.

Am heimischen Aktienmarkt rückten der Flughafen Wien und RHI Magnesita mit veröffentlichten Zahlen ins Blickfeld der Akteure. Der Airport kann auf ein starkes Jahr 2023 zurückblicken. Der Nettogewinn stieg um 47,2 Prozent auf 188,6 Mio. Euro, der Umsatz legte um 34,5 Prozent auf 931,5 Mio. Euro zu. Das Unternehmen übertraf damit den eigenen Ausblick und lag laut Erste Group leicht über den Erwartungen des Marktes. Die Experten erwarteten deswegen eine positive Reaktion der Flughafen-Aktien. Die Titel gewannen auch 0,7 Prozent an Höhe.

RHI Magnesita zogen 2,6 Prozent hoch. Der österreichisch-brasilianische Feuerfestkonzern hat sein operatives Ergebnis 2023 in einem schwierigen Umfeld leicht verbessert. Der Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBITA) erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 384 auf 409 Mio. Euro. Der Umsatz stieg aufgrund des Beitrags von Akquisitionen um 8 Prozent.

Bei den schwergewichteten Banken überwogen die negativen Vorzeichen. Erste Group verbilligten sich um knapp 0,05 Prozent und die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus in Höhe von 1,3 Prozent verbuchen. Die Titel der BAWAG legten hingegen um 0,4 Prozent zu.

Im Technologiebereich schwächten sich die AT&S-Papiere um deutliche 2,2 Prozent ab. Beim Stromversorger Verbund gab es ein Minus von 1,3 Prozent zu sehen. Die Aktie des Faserherstellers Lenzing büßte 2,8 Prozent ein. Die Titel des Autozulieferers Polytec sanken um 3,4 Prozent.

