Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 0,16 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstag im Verlauf mit leichten Abgaben präsentiert. Der Handel am Berichtstag verlief bis kurz nach 14 Uhr in ruhigen Bahnen. Der ATX gab dabei 0,16 Prozent auf 3.540,88 Einheiten ab. Der ATX Prime sank um 0,18 Prozent auf 1.781,24 Zähler.

Konjunkturdaten aus China und Deutschland brachten zuletzt keine größeren Impulse. Die Blicke richten sich nun vor allem auf die US-Geldpolitik. So wird Notenbankchef Jerome Powell am späteren Nachmittag seine halbjährliche Anhörung vor dem US-Kongress abhalten. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf den Kurs der Fed.

Mit Blick auf die schwer gewichteten ATX-Bankentitel sanken BAWAG und Erste Group um jeweils 0,6 Prozent. RBI reduzierten sich um 0,3 Prozent.

Für die Versorger-Aktien von Verbund und EVN ging es unterdessen um jeweils 0,5 Prozent hinauf. Auch OMV-Titel konnten Zuwächse von 0,5 Prozent verbuchen.

Hinsichtlich der größten Gewinner im prime market führten Polytec das Hauptsegment mit Gewinnen von 3,1 Prozent an. Lenzing verbuchten dahinter Zuwächse von 1,4 Prozent.

Am anderen Ende der Kursliste verloren UBM und s Immo jeweils 1,4 Prozent, AMAG 1,1 Prozent und RHI Magnesita 0,9 Prozent. Voestalpine sanken um 0,9 Prozent.

