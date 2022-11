Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 0,22 % weiter etwas tiefer

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag weiterhin mit leichterer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.196,66 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,22 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem kleinen Minus von 0,18 Prozent bei 1.603,66 Zählern.

Marktbeobachter sprachen von einem ruhigen und lustlosen Geschäft zu Wochenbeginn. Zuletzt hatten vor allem der nachlassende Zins- und Inflationsdruck sowie die etwas weniger strengen Corona-Maßnahmen in China unterstützt. Auch auf Medienberichte über geplante umfangreiche Maßnahmen Chinas, um den kriselnden Immobiliensektor des Landes zu stützen, wurde verwiesen.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb eher dünn. Auch datenseitig werden zu Wochenbeginn keine allzu starken Impulse erwartet. In der Eurozone ist die Industrieproduktion im September stärker als erwartet gestiegen, wurde am Vormittag bekannt.

Zu den größeren Verlierern zählten im Verlauf Flughafen Wien und büßten 1,9 Prozent ein. Porr verloren 1,8 Prozent an Wert. Zumtobel und Andritz notierten jeweils um rund 1,2 Prozent schwächer.

Hingegen zogen Do & Co um gut zwei Prozent an. Addiko-Aktie legten 1,9 Prozent zu und die Anteilsscheine der Telekom Austria gewannen um 1,4 Prozent.

Wienerberger zeigten sich 0,7 Prozent tiefer. Der Baustoffkonzern setzt seinen Wachstumskurs außerhalb des Ziegelbereichs fort und kauft in Norwegen zu. Um die Marktstellung in Nordeuropa als Anbieter für Komplettlösungen im Wassermanagement zu stärken, erwirbt der Ziegelhersteller die Pumpen- und Rohrleitungssystemfirma QPS AS. Kaufpreis wird keiner genannt.

Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien von Palfinger von 24,60 auf 30,00 Euro angehoben. Die Einstufung "Accumulate" wurde für die Titel des Salzburger Kranherstellers bestätigt. Palfinger-Titel gewannen knapp ein Prozent auf 25,45 Euro.

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Einstufung "Reduce" für die Aktien von Polytec nach der jüngsten Zahlenvorlage vorerst bestätigt. Das Kursziel wurde unverändert bei 6,70 Euro belassen. Polytec-Aktien lagen 0,6 Prozent im Plus bei 5,00 Euro.

