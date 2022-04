Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 0,32 % leicht schwächer

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am frühen Nachmittag weiterhin mit leicht schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.189,26 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 10,2 Punkten bzw. 0,32 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,35 Prozent bei 1.606,77 Zählern.

Marktbeobachter sprachen von zurückhaltenden Anlegern im Vorfeld der am Nachmittag noch anstehenden US-Inflationsdaten. "In den Vereinigten Staaten wird mit einer weiter steigenden Teuerungsrate gerechnet", so Analyst Christian Henke von IG Markets. "Die Daten könnten zum einen die Rezessionsangst und zum anderen die Sorgen hinsichtlich einer strafferen Geld- und Zinspolitik schüren."

Für Verunsicherung sorgt weiter der Ukraine-Krieg. Russlands Präsident Wladimir Putin hat sich mit Blick auf den Krieg gegen die Ukraine einmal mehr siegesgewiss gezeigt. Die Ziele der "Spezialoperation" würden erreicht, sagte Putin der Agentur Interfax zufolge. "Daran gibt es keinen Zweifel." Der russische Präsident verteidigte zudem erneut seine Entscheidung über den Einmarsch in die Ukraine als alternativlos.

Besser als erwartet ausgefallene Deutschland-Daten bewegten die Märkte nicht wirklich. Belastet durch den Krieg in der Ukraine sind die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Corona-Pandemie gefallen. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW fiel im April gegenüber dem Vormonat um 1,7 Punkte auf minus 41,0 Punkte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang auf minus 48,5 Punkte prognostiziert.

Zu den Aktien im Fokus zählten bis dato Wienerberger, die um 2,8 Prozent anzogen. Der Baustoffkonzern erzielte in den ersten drei Monaten 2022 nach einer ersten Einschätzung eine starke Steigerung von Umsatz und Ergebnis bei anhaltend hoher Nachfrage, wurde in der Früh bekannt. Erwartet wird im Jahresvergleich eine Umsatzsteigerung um 44 Prozent auf 1,15 Mrd. Euro und eine Steigerung des EBITDA um 112 Prozent auf 225 Mio. Euro. "Somit halten wir unsere EBITDA-Guidance von 750 bis 770 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2022 aufrecht", so das Unternehmen.

Freundlich tendierten unter den anderen Indexschwergewichten auch voestalpine mit plus 1,06 Prozent. Verbund und Andritz verbesserten sich leicht um 0,2 bzw. 0,1 Prozent.

Die Bankwerte zeigten sich hingegen mit negativen Vorzeichen. So lagen Raiffeisen 3,3 Prozent tiefer und Erste Group gaben um 0,9 Prozent nach. BAWAG tendierten mit minus 0,5 Prozent etwas schwächer.

