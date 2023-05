Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 0,41 % etwas schwächer

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit leichterer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.245,19 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,41 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,33 Prozent bei 1.637,82 Zählern.

In einem leicht negativen europäischen Umfeld zeigte sich auch der ATX weiterhin mit etwas tieferen Notierungen. Zuvor hatten bereits die Übersee-Börsen verhaltene Vorgaben geliefert.

Marktbeobachter verwiesen auf zurückhaltende Anleger im Vorfeld der in den kommenden Tagen anstehenden Notenbank-Entscheidungen. Nach Monaten mit nachlassendem Preisschub hat sich die Inflation im Euroraum im April wieder leicht verstärkt. Angesichts der hartnäckigen Teuerung bleibt der Druck auf die EZB hoch, ihren Zinserhöhungskurs beizubehalten.

Ein Branchenvergleich in Europa zeigte Bankwerte unter den größeren Gewinnern. Die Übernahme der ins Schlittern geratenen First Republic Bank durch die Großbank JPMorgan war am Montag in den USA auf ein positives Echo am Markt gestoßen. In Wien zogen Erste Group um 0,9 Prozent an. BAWAG gaben hingegen um 0,3 Prozent nach und Raiffeisen büßten 0,7 Prozent ein.

Zu den größeren Gewinnern unter den Einzelwerten zählten Palfinger mit plus 2,5 Prozent auf 30,60 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Das Kursziel in Höhe von 43,00 Euro wurde nach der jüngsten Zahlenvorlage des Salzburger Hebevorrichtungsherstellers ebenfalls unverändert beibehalten.

Zudem haben die Analysten der Berenberg Bank ihre Kaufempfehlung "Buy" für Palfinger bestätigt. Das Kursziel wurde ebenfalls unverändert belassen und beläuft sich auf 40,00 Euro.

Ferner haben die Wertpapierexperten von Deutsche Bank Research ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der OMV unverändert beibehalten. Auch das Kursziel in Höhe von 49,80 Euro wurde bestätigt. Aktien der OMV lagen 0,2 Prozent tiefer bei 42,74 Euro.

Polytec gewannen 0,3 Prozent auf 4,65 Euro. Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien von 5,90 auf 5,50 Euro gekürzt. Das Anlagevotum "Hold" wurde unverändert beibehalten.

Die Anteilsscheine von Addiko, der Post sowie des Verbund werden heute ex-Dividende gehandelt.

