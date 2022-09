Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 0,64 % weiter schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.905,53 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 18,71 Punkten bzw. 0,64 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,63 Prozent bei 1.466,86 Zählern.

Nach freundlichem Beginn drehte der ATX schnell ins Minus ab und weitete dann seine Abschläge aus. Auch das europäische Umfeld konnte seine Anfangsgewinne nicht verteidigen. Die Angst vor einer Rezession infolge massiver Zinserhöhungen treibt am Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed die Anleger in Europa um, kommentierte ein Marktbeobachter auch mit Verweis auf den überraschend großen Zinsschritt der schwedischen Zentralbank um einen vollen Prozentpunkt.

Auch aktuelle Deutschland-Daten fanden Beachtung: Die deutschen Hersteller haben ihre Preise im August wegen enorm hoher Öl-, Gas- und Stromkosten überraschend in einer nie da gewesenen Stärke angehoben, wurde heute früh bekannt. Datenseitig sind auch die heute noch anstehenden US-Baubeginne des Monats August eine Erwähnung wert. Die Helaba-Analysten rechnen mit einer positiven Überraschung gegenüber der Konsensschätzung.

Unter den heimischen Einzelwerten standen die Aktien von Lenzing mit einem Kursrutsch um gut 19 Prozent weiter im Blickpunkt. Der Faserhersteller setzt seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 aus und begründet das mit einer drastisch verschlechterten Entwicklung des Marktumfelds im laufenden Quartal, wurde am Vorabend bekannt. "Der weitere Verlauf des Geschäftsjahres 2022 kann aufgrund der äußerst geringen Visibilität auf der Nachfrageseite sowie der hohen Volatilität bei den Energie-und Rohstoffkosten nur bedingt eingeschätzt werden", hatte das Unternehmen am Montagabend mitgeteilt.

Schwächer zeigten sich auch die Versorger. So büßten Verbund 3,5 Prozent ein und EVN schwächten sich um 3,6 Prozent ab. Die Bankwerte konnten sich hingegen wieder ins Plus vorarbeiten. Erste Group lagen 0,2 Prozent höher und BAWAG notierten 0,1 Prozent im Plus. Raiffeisen konnten sich mit plus 1,7 Prozent weiter klar im grünen Bereich halten.

Klar fester tendierten auch OMV mit einem Kursanstieg um 3,3 Prozent. Unter den weiteren Indexschwergewichten stiegen Andritz um 0,4 Prozent, während voestalpine leicht um 0,3 Prozent nachgaben. Wienerberger büßten 2,9 Prozent ein.

Aktien von Marinomed gaben bei geringen Umsätzen um 3,9 Prozent auf 59,60 Euro nach. Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Das Kursziel für die Titel des Biotechnologie-Unternehmens wurde von 127,00 auf 91,70 Euro je Aktie gekürzt.

ger/spo

ISIN AT0000999982