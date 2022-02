Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 0,72 weiter schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, am Nachmittag mit schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 4.024,01 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 29,13 Punkten bzw. 0,72 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,63 Prozent bei 2.015,50 Zählern.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich weiter im roten Bereich. Belastend wirkten laut Marktbeobachtern die anhaltenden Zinssorgen sowie die negativen Übersee-Vorgaben. Aber auch auf die anhaltenden Spannungen in der Ukraine wurde von Börsianer verwiesen.

Die schwachen Vorgaben der Wall Street wegen des überraschend starken Preisanstiegs zeigen die Verunsicherung der Investoren, kommentierte ein Marktbeobachter. "Für die Kapitalmärkte bedeutet dies, dass sie mit stärkeren Gegenmaßnahmen der US-Notenbank rechnen müssen", merkte Chefvolkswirt Ulrich Kater von der Deka an.

Neue Impulse werden von dem am Nachmittag in den USA anstehenden Michigan Sentiment erwartet. Der von der Uni Michigan in Umfragen ermittelte Index des Verbrauchervertrauens ist das meist beachtete Stimmungsbarometer in den USA.

Bankwerte fanden sich europaweit auf den Verkaufslisten der Investoren. Unter den heimischen Branchenvertretern zeigten sich Raiffeisen um 2,39 Prozent schwächer und Erste Group gaben um 2,37 Prozent nach. BAWAG tendierten um 1,84 Prozent tiefer.

Die Aktienstrategen der Bank of America (BofA) haben am Freitag die Einschätzung für den europäischen Bankensektor von "Overweight" auf "Marketweight" gesenkt. Sie begründeten den Schritt mit der Aussicht auf wieder steigende Risikoprämien im Anleihe- und Kredithandel.

Unter den weiteren Indexschwergewichten büßten Andritz 1,47 Prozent an Wert ein und Wienerberger lagen 0,44 Prozent tiefer. Verbund stiegen hingegen um 0,89 Prozent und voestalpine gewannen leicht um 0,25 Prozent.

OMV tendierten mit plus 0,21 Prozent nur wenig verändert. Der Konzern darf sein Tankstellennetz in Deutschland an Esso (EG Group) unter einer Bedingung verkaufen, teilte das deutsche Bundeskartellamt mit. Auflage ist, dass 48 OMV- bzw. Esso-Standorte in Süddeutschland an dritte Unternehmen veräußert werden müssen.

ISIN AT0000999982