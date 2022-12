Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 0,73 Prozent weiter schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag weiterhin mit schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.143,22 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,73 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,71 Prozent bei 1.572,03 Zählern.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich mit etwas tieferen Notierungen. Zuvor hatten die Märkte in Asien sowie in den USA negative Vorgaben geliefert. Heute deuten die US-Futures auf eine leicht positive Eröffnung an der Wall Street hin.

Laut Marktbeobachtern üben sich die Anleger vor den noch kommenden wichtigen Ereignissen in dieser Woche in Zurückhaltung. Weder von der Europäischen Zentralbank noch vonseiten der Fed stehen heute Redebeiträge auf der Agenda, die Aufschluss über die geldpolitischen Entscheidungen am Donnerstag bzw. Mittwochabend liefern könnten. Allgemein wird damit gerechnet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation etwas vorsichtiger fortsetzen und ihre Leitzinsen moderater anheben als zuletzt.

Auch die Meldungslage zu den Unternehmen blieb ausgesprochen dünn und lieferte daher keine nennenswerten Impulse. Zu den größeren Verlierern zählten unter den Einzelwerten Rosenbauer mit einem Minus von 2,5 Prozent. Porr und Semperit büßten jeweils rund 2,4 Prozent ein.

voestalpine zeigten sich unter den Indexschwergewichten um gut zwei Prozent schwächer. Wienerberger tendierten mit Abschlägen in Höhe von knapp einem Prozent. Bei den Ölwerten mussten OMV ein Minus von einem Prozent verbuchen, hingegen zogen Schoeller-Bleckmann um 2,7 Prozent nach oben und zählten damit zu den größeren Gewinnern im prime market.

Unter den ebenfalls schwer gewichteten Bankaktien verloren Erste Group 1,1 Prozent an Wert. BAWAG tendierten mit minus 0,5 Prozent ebenfalls leichter. Raiffeisen gewannen hingegen klar um 1,5 Prozent.

s Immo gaben geringfügig um 0,16 Prozent auf 12,20 Euro nach. Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung für die Titel von "Reduce" auf "Accumulate" angehoben, das Kursziel jedoch auf 14,50 Euro reduziert.

ISIN AT0000999982