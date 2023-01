Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 0,74 Prozent weiter schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag weiterhin mit schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.347,88 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 24,8 Punkten bzw. 0,74 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Abschlag von 0,68 Prozent bei 1.682,88 Zählern.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn mit negativen Vorzeichen. Marktbeobachter sprachen von nervösen und zurückhaltenden Anlegern. Denn die neue Woche bringt zahlreiche wichtige Ereignisse mit sich. In der Geldpolitik entscheiden große Notenbanken über ihren Kurs, darunter die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank (EZB) und die Bank of England. An Konjunkturdaten stehen ebenfalls viele Höhepunkte an. Den Auftakt machte heute das Statistische Bundesamt: Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 geschrumpft, wurde am Vormittag bekannt.

In der letzten Woche sind die Zinserhöhungserwartungen wieder gestiegen, denn zum einen gab es eine Reihe von EZB-Vertretern, die darauf hingewiesen haben, dass es zu früh für ein verlangsamtes Zinserhöhungstempo oder gar eine Zinspause sei, zum anderen sind in den USA überraschend gute Wachstumszahlen veröffentlicht worden und auch die Arbeitsmarktentwicklung ist weiterhin solide, hieß es in einem Helaba-Kommentar.

Unter den heimischen Einzelwerten rutschten die Aktien von Raiffeisen im Frühhandel gut zehn Prozent bis auf 15,25 Euro ab, konnten die Abschläge aber etwas eingrenzen und lagen am frühen Nachmittag 5,9 Prozent tiefer bei 15,99 Euro. Wie in der Nacht auf Sonntag bekannt wurde, ist die russische Leasingtochter der Raiffeisen von der Ukraine offiziell als "Kriegshelfer" gebrandmarkt und mit Sanktionen wie der Beschlagnahme von Vermögen belegt worden. Die Raiffeisen Bank International (RBI) betonte, dass die Leasing keine Vermögenswerte in der Ukraine habe, betroffen wären Kunden wenn sie mit geleaster Ware in die Ukraine fahren würden.

Auch die anderen heimischen Bankwerte zeigten sich schwächer. So lagen Erste Group 0,8 Prozent tiefer und BAWAG büßten 0,4 Prozent an Wert ein. Unter den weiteren Indexschwergewichten verloren voestalpine 1,2 Prozent, während Andritz leicht um 0,3 Prozent nachgaben. Wienerberger gewannen hingegen 0,2 Prozent und OMV tendierten mit minus 0,3 Prozent.

Die Strabag hat in Slowenien den Zuschlag für den Bau eines Teils der Schnellstraße vom Norden nach Südosten des Landes erhalten. Der Auftrag für zwei Abschnitte auf dem nördlichen Teil der neuen Verkehrsverbindung hat einen Wert von 55,4 Mio. Euro berichtete die Nachrichtenagentur STA mit Berufung auf das nationale Portal für öffentliche Aufträge. Strabag-Aktien zeigten sich 0,3 Prozent höher.

ger/spa

ISIN AT0000999982