Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 0,77 % weiterhin schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag mit schwächerer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.282,68 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 25,39 Punkten bzw. 0,77 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,81 Prozent bei 1.652,28 Zählern.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich im Minus. Marktbeobachter verwiesen auf die Erwartung verschärfter Sanktionen gegen Russland. Nach den Berichten vom Wochenende über mutmaßliche Gräueltaten russischer Soldaten an ukrainischen Zivilisten in Butscha hatten viele Staaten zusätzliche wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Russland angekündigt, hieß es.

Trotz bekannt gewordener schwerer Verbrechen an Zivilisten im Umland von Kiew gehen die Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland Angaben aus Moskau zufolge aber weiter. "Derzeit laufen intensive Verhandlungen mit der ukrainischen Seite im Videoformat", sagte Russlands Vize-Außenminister Andrej Rudenko. Auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj setzt weiter auf Verhandlungen mit Russland.

Datenseitig richtet sich der Blick am Nachmittag auf die USA. Dort steht heute der ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes auf der Agenda. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im März trotz des Kriegs in der Ukraine nur moderat verschlechtert, wurde am Vormittag bekannt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global (ehemals IHS Markit) fiel zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 54,9 Zähler, wie S&P nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde um 0,4 Punkte nach oben revidiert.

Unter den heimischen Einzelwerten mussten die Titel von AMAG ein sattes Minus von 6,3 Prozent verbuchen. Klar schwächer tendierten auch Semperit, FACC und Porr mit Abschlägen in Höhe von mehr als drei Prozent.

Bei den Indexschwergewichten zeigten sich voestalpine um 3,5 Prozent schwächer und OMV rutschten 2,9 Prozent ab. Raiffeisen lagen 1,6 Prozent im Minus und Andritz verloren zwei Prozent an Wert. Hingegen konnten Verbund um 1,9 Prozent zulegen.

Auf der Gewinnerseite standen auch die Aktien von Frequentis und stiegen um gut drei Prozent. Das Wiener Technologieunternehmen ist im Geschäftsjahr 2021 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Das Konzernergebnis drehte von minus 3,4 Mio. Euro im Jahr 2020 auf 20,8 Mio. Euro, der Umsatz stieg um 11,4 Prozent auf 333,5 Mio. Euro (2020: 299,4 Mio. Euro). Das operative Ergebnis (EBIT) erhöhte sich um 8,1 Prozent auf 29,0 Mio. Euro, teilte Frequentis am Dienstag mit.

Marinomed tendierten unverändert bei 79,20 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien von 155,00 auf 127,00 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde bestätigt.

ger/spo

ISIN AT0000999982