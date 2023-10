Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 0,93 Prozent weiter schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag mit schwacher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.099,08 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 0,93 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 0,96 Prozent bei 1.564,27 Zählern.

Der ATX weitete seine Abschläge am frühen Nachmittag im Einklang mit dem europäischen Umfeld wieder etwas aus. Zins- und Inflationssorgen bleiben die bestimmenden Themen. Laut der Commerzbank stehen die hohen Anleiherenditen im Zusammenhang mit anhaltenden Inflationssorgen und der damit verbundenen Notwendigkeit, die Zinsen noch länger hoch zu halten.

Auch auf die Möglichkeit einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed im Kampf gegen die hohe Inflation wurde verwiesen. Zuletzt hatte sich das Fed-Mitglied Loretta Mester für eine weitere Anhebung ausgesprochen. Am Dienstag stellte zudem auch EZB-Chefvolkswirt Philip Lane eine mögliche weitere Zinserhöhung in Aussicht.

Von Unternehmensseite gab es noch keine nennenswerten Nachrichten. Auch datenseitig seien heute keine stärken Impulse zu erwarten, hieß es.

Ein Branchenvergleich in Europa zeigte Bankwerte gut nachgefragt. Unter den heimischen Branchenvertretern gaben Erste Group jedoch um 0,7 Prozent nach und Raiffeisen büßten 1,7 Prozent an Wert ein. BAWAG schwächten sich um rund ein Prozent ab.

Europaweit schwach zeigten sich die Versorger. In Wien verbuchten die Anteilsscheine des Verbund einen Abschlag von 2,1 Prozent und EVN gaben leicht um 0,4 Prozent nach. Bei den Ölwerten knüpften Schoeller-Bleckmann mit minus 2,4 Prozent an die klaren Vortagsverluste an. OMV verloren vergleichsweise leicht um 0,3 Prozent.

CA Immo fielen 0,2 Prozent auf 31,30 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des Immo-Konzerns von 30,0 auf 32,0 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung wurde jedoch von "Accumulate" auf "Hold" gekürzt.

ger/sto

ISIN AT0000999982