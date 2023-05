Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 1,10 Prozent weiter schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit schwacher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.224,12 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 1,10 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 1,01 Prozent bei 1.628,14 Zählern.

Marktbeobachtern sprachen von zurückhaltenden Investoren im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden US-Inflationsdaten. "Die Anleger lassen heute erst einmal Vorsicht walten", kommentierte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets. "Neben dem Arbeitsmarkt steht die Teuerung ganz oben auf der Beobachtungsliste der Federal Reserve", so Henke.

Ein Thema an den Märkten bleibt laut den Experten der Credit Suisse auch ein drohender Zahlungsausfall der US-Regierung, sollte der Kongress nicht bald die Schuldenobergrenze anheben.

Die heimischen Bankwerte zeigten sich nach den Zugewinnen der vergangenen Tage mit Abschlägen. So lagen Erste Group 2,4 Prozent tiefer und BAWAG gaben um knapp ein Prozent nach. Raiffeisen-Papiere schwächten sich um 0,7 Prozent auf 14,17 Euro ab. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Anlagevotum "Hold" für die Aktien der Raiffeisen Bank International (RBI) bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 15,00 Euro wurde unverändert beibehalten.

FMA-Vorstand Helmut Ettl sieht durch das Engagement der RBI in Russland und einem möglichen Ausstieg keine existenzielle Bedrohung für die Bank. Ihr stehe durch einen möglichen Verkauf der Russland-Tochter bzw. ihrer Herauslösung aber möglicherweise ein "schmerzhafter Prozess" bevor, sagte Ettl. Dass die Bank aktiv den Rückzug aus Russland suche, begrüße die Finanzmarktaufsicht (FMA).

Auch die Ölwerte mussten an Terrain abgeben. So notierten Schoeller-Bleckmann 1,7 Prozent schwächer. Aktien der OMV gaben um 0,9 Prozent nach. Die Versorger zeigten sich hingegen im Plus. Verbund zogen um 2,4 Prozent an und EVN gewannen leicht um 0,2 Prozent.

Rosenbauer zeigten sich unverändert zum Vortag. Der Feuerwehrausrüster hat heuer im ersten Quartal aufgrund eines höheren Bruttoergebnisses und niedrigerer Strukturkosten weniger Verlust gemacht. Das Betriebsergebnis (Ebit) verbesserte sich von minus 18,6 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf minus 4,9 Mio. Euro, der Periodenverlust sank von 15,7 auf 10,7 Mio. Euro.

Anteilsscheine von AT&S fielen um 0,9 Prozent. Der Leiterplattenhersteller erhält von der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen über 250 Mio. Euro. Der Kredit soll in die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten des Konzerns fließen und den Bau eines neuen Forschungszentrums am Standort Leoben unterstützen.

