Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 1,22 Prozent weiter schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit schwacher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.685,44 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 45,4 Punkten bzw. 1,22 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 1,19 Prozent bei 1.851,82 Zählern.

Nach sehr schwachem Beginn konnte der ATX seine Abschläge im Verlauf des Vormittags merklich eingrenzen. Das europäische Umfeld drehte zum Teil sogar leicht ins Plus. Marktbeobachter verwiesen auf die vagen Hoffnungen der Anleger auf diplomatische Lösungen im Ukraine-Konflikt.

Russland ist nach Kreml-Angaben bereit zu einem Krisengipfel im Ukraine-Konflikt unter Vermittlung Deutschlands und Frankreichs. Ein hypothetischer Gipfel im Vierer-Format der Normandie-Gruppe könne sich um eine gewaltfreie Lösung des Konflikts drehen, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Die EU-Kommission hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur unerwartet weitreichende Sanktionen gegen Russland vorgeschlagen. Ein am Dienstag den Mitgliedstaaten präsentierter Entwurf sieht Angaben von Diplomaten zufolge vor, den Handel mit russischen Staatsanleihen zu verbieten, um eine Refinanzierung des russischen Staats zu erschweren. Zudem sollen mehrere Hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen.

Als Reaktion auf die russische Anerkennung der Separatistengebiete in der Ost-Ukraine legt Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz die Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf Eis, wurde zudem bekannt. Die in der Schweiz ansässige Projektgesellschaft Nord Stream 2 gehört dem russischen Staatskonzern Gazprom. An der Finanzierung der Röhre beteiligen sich auch der deutsche Versorger Uniper sowie die OMV. Unter den heimischen Ölwerten drehten Schoeller-Bleckmann nach festerem Verlauf etwas nach unten und gaben um 0,5 Prozent nach. OMV zeigten sich mit minus 0,5 Prozent ebenfalls etwas schwächer.

Weiterhin unter Druck stand die Aktie der RBI mit minus 6,4 Prozent. Die Raiffeisen Bank International (RBI) ist mit Tochterbanken in Russland und in der Ukraine tätig und hat dort derzeit ein normales Geschäft. "Die Lage beiden Banken - sowohl in Russland als auch in der Ukraine - ist ruhig und das Geschäft läuft normal. Im Falle einer Eskalation treten die Krisenpläne in Kraft, die die Bank in den vergangenen Wochen vorbereitet hat", so die RBI in einem Statement zur APA. Im Hinblick auf mögliche Sanktionen hat die RBI bereits 115 Mio. Euro an Vorsorgen zurückgelegt.

Klar schwächer mit minus 3,7 Prozent zeigten sich auch die Anteilsscheine der Erste Group. Hingegen konnten sich BAWAG leicht um 0,2 Prozent verbessern. Addiko Bank mussten einen Abschlag von 1,7 Prozent hinnehmen.

voestalpine gewannen 1,2 Prozent auf 30,26 Euro. Die Analysten der Credit Suisse haben ihre Einstufung von "Neutral" auf "Outperform" angehoben. Das Kursziel wurde von Analyst Carsten Riek im Rahmen einer Sektor-Studie zu den europäischen Stahlwerten von 36,70 auf 43,00 Euro erhöht.

