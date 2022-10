Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 1,23 % weiter schwach

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag mit schwacher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.713,41 Punkten errechnet, das ist ein Minus von 1,23 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Minus von 1,17 Prozent bei 1.370,29 Zählern.

Der ATX konnte seine Verlaufsverluste wieder etwas eingrenzen, lag aber so wie das europäische Umfeld weiterhin klar im Minus. Marktbeobachter begründeten die Abschläge vor allem mit den überwiegend negativen Übersee-Vorgaben. Auch heute zeichnet sich eine verhaltene Eröffnung an der Wall Street ab.

Marktbeobachter Michael Hewson von CMC Markets rechnet vor dem Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed am Mittwoch sowie den US-Inflationsdaten eher mit Zurückhaltung. Zudem drückten die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg auf die Kurse, hieß es weiter.

Datenseitig und auch von Unternehmensseite blieb es bis dato sehr ruhig. Unter den heimischen Einzelwerten zeigten sich OMV mit einem Minus von gut vier Prozent weiterhin sehr schwach. Schoeller-Bleckmann büßten gut zwei Prozent ein.

Marktteilnehmer verwiesen auf das sehr schwache europäische Branchenumfeld. Es wird erwartet, dass der Internationale Währungsfonds seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft im Lauf des Tages erneut senken könnte, hieß es. Eine schwächere Weltwirtschaft dürfte eine geringere Nachfrage nach Öl- und Rohstoffen nach sich ziehen.

Auch die Energieversorger zählten weiter zu den größeren Verlierern. So rutschten EVN 3,4 Prozent ins Minus und Aktien des Verbund notierten um 2,2 Prozent schwächer.

Bei den Bankwerten verloren BAWAG 0,6 Prozent an Wert und Erste Group tendierten mit einem Abschlag in Höhe von 0,8 Prozent. Raiffeisen zeigten sich mit plus 0,24 Prozent hingegen freundlich.

Palfinger verloren 1,3 Prozent auf 19,24 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy ́" bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 38,00 Euro wurde für die Aktien des Salzburger Hebevorrichtungsherstellers unverändert beibehalten.

ger/spo

ISIN AT0000999982