Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit minus 2,9 Prozent, Ukraine-Fokus

Die Wiener Börse hat sich am Montag im Verlauf wegen Ängsten vor einer Eskalation des Ukraine-Konflikts mit satten Verlusten gezeigt. Weiterhin waren insbesondere Finanztitel wenig nachgefragt, da bei einer Invasion Russlands dem Finanzsektor des rohstoffreichen Landes schwerwiegende Sanktionen drohen. So würde Russland unter anderem aus dem internationalen Zahlungsverkehrssystem SWIFT ausgeschlossen werden.

Der heimische Leitindex ATX notierte um 14.30 Uhr um 2,85 Prozent tiefer bei 3.902,84 Einheiten. Der ATX Prime verlor 2,82 Prozent auf 1.956,41 Zähler.

Die Lage in der Ost-Ukraine bleibt sehr angespannt, denn in den vergangenen Tagen hat sich der russische Truppenaufbau beschleunigt. Überdies seien die russischen Kräfte Experten zufolge näher an die Grenze zur Ukraine vorgerückt, von wo aus sie sehr schnell eine Militäraktion starten könnten.

"Während der Fokus weiterhin auf diplomatischen Bemühungen liegt, um eine Eskalation zu vermeiden, hat das bisherige Scheitern einer diplomatischen Lösung eine risikoarme Stimmung ausgelöst", schreiben die Analysten der UniCredit. Nachdem eine neue Runde diplomatischer Gespräche auf höchster Ebene zuletzt keinen Durchbruch zur Lösung der Ukraine-Krise gebracht hat, haben die USA ihre Mitarbeiter der OSZE-Mission in der Ostukraine abgezogen.

Vor dieser militärischen Drohkulisse mit wirtschaftlich schwerwiegenden Folgen dürften Zinsängste ebenfalls eine Rolle gespielt haben. So gingen nach zuletzt rasant ansteigenden Preisen in den USA Börsianer zuletzt von nunmehr sechs Zinsschritten der Federal Reserve aus anstatt von fünf. Diesseits des Atlantiks hat die Europäische Zentralbank (EZB) trotz eines rasanten Preisanstiegs in der Eurozone noch kein Bekenntnis zu einer geldpolitischen Straffung abgegeben. Am Nachmittag wird sich nun EZB-Präsidentin Christine Lagarde zu Wort melden.

Branchenseitig waren aufgrund der drohenden Sanktionen gegen Russlands Finanzsektor bei einem militärischen Einmarsches die Aktien von Banken im Fokus. So blieben die Wertpapiere der in Osteuropa tätigen Raiffeisen Bank International (RBI) mit minus 6,3 Prozent stark unter Druck. Erste Group und BAWAG verloren zuletzt 3,4 bzw. 3,5 Prozent.

In den Hintergrund geriet aufgrund der geopolitischen Lage, dass die RBI ihren Bankkunden jetzt unter der Marke "Raiffeisen Mobil" eigene Handyverträge anbietet. Die Bank kooperiert dabei mit dem virtuellen Mobilfunkanbieter (MVNO) Ventocom, der auch hinter der Marke "Hot" steht.

Aber auch Öltitel dürften im Fokus stehen, nicht zuletzt weil ein Einmarsch Russlands Experten zufolge deutliche Auswirkungen auf die Öl- und Gaspreise haben würde - manche Analysten prognostizierten einen Anstieg des Brent-Preises bei einem Kriegsszenario auf 140 US-Dollar. Die Wertpapiere der OMV gaben im Verlauf weiterhin nach und zwar um 2,4 Prozent. Schoeller-Bleckmann notierten mit minus 2,7 Prozent.

Unter den weiteren Einzelwerten waren Polytec mit minus 3,9 Prozent schwach. Die Wertpapiere des Autozulieferers könnten negative Auto-Absatzdaten aus China im Jänner belastet haben.

Mit vergleichsweise geringen Verlusten zeigten sich die Wertpapiere der s Immo (minus 0,7 Prozent) und Immofinanz (minus 0,1 Prozent). CA Immo verloren indes 0,8 Prozent.

sto/ste

ISIN AT0000999982