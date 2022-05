Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,03 % wenig verändert

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am frühen Nachmittag mit gut behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 14.10 Uhr mit 3.278,88 Punkten errechnet, das ist ein Mini-Plus von 0,93 Punkten bzw. 0,03 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem kleinen Minus von 0,05 Prozent bei 1.646,50 Zählern.

Das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich im roten Bereich. Marktbeobachter verwiesen auf Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen sowie auf schwache Asien-Vorgaben. Belastend wirkten weiterhin die anhaltende Unsicherheit wegen steigenden Zinsen, Inflationssorgen und Störungen in den Lieferketten.

Datenseitig standen am Vormittag die Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus der Eurozone im Fokus. Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Mai von hohem Niveau eingetrübt. Experten von S&P Global werten die Stimmungsdaten trotz des Dämpfers aber weiterhin als robust.

Am Nachmittag stehen in den USA noch Daten zu den Neubauverkäufen an. Zum einen wird die Zahl leicht rückläufig erwartet, zum anderen ist diese selten von marktbewegendem Einfluss, hieß es von den Helaba-Experten.

Von Unternehmensseite blieb es noch ruhig, auch von Analystenseite gab es keine frischen Impulse. Zahlen zum ersten Quartal kommen am heutigen Dienstag von CA Immo und der Immofinanz - allerdings werden diese erst nach Börsenschluss veröffentlicht. Die Aktien der beiden Immo-Unternehmen zeigten sich im Vorfeld mit einem Minus von 0,85 Prozent bzw. unverändert zum Vortag.

Unter Verkaufsdruck standen europaweit die Versorger. Die Verluste standen laut Marktbeobachtern im Zusammenhang mit Spekulationen über eine britische Sondersteuer für Versorger, die derzeit von den hohen Strompreisen profitieren. Einem Bericht der "Financial Times" zufolge hat der britische Finanzminister die Planung einer solchen Abgabe angestoßen. In Wien mussten Verbund ein Minus von 2,7 Prozent verbuchen und EVN lagen 2,35 Prozent tiefer.

Die heimischen Bankwerte zeigten sich uneinheitlich. Während Erste Group um 1,35 Prozent zulegen konnten, schwächten sich Raiffeisen-Papiere um 0,65 Prozent ab. BAWAG tendierten mit minus 0,59 Prozent ebenfalls etwas schwächer.

Hingegen konnten die Ölwerte an Terrain gewinnen. OMV notierten am Nachmittag um 0,85 Prozent fester. Schoeller-Bleckmann erholten sich mit plus 2,25 Prozent etwas von den deutlichen Vortagesverlusten.

ISIN AT0000999982