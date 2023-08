Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,06 % gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag mit gut behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde gegen 14.15 Uhr mit 3.148,95 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 0,06 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,09 Prozent bei 1.595,20 Zählern.

Nach schwächerem Beginn konnte sich der ATX noch am Vormittag im Gleichklang mit dem europäischen Umfeld leicht ins Plus vorarbeiten. Etwas Unterstützung kommt aktuell aus Übersee, denn in den USA deutet sich ein freundlicher Handelsstart ab. Die Vorgaben der Asien-Märkte waren jedoch negativ ausgefallen.

Hingegen belastet laut Marktbeobachtern die Krise des chinesischen Immobilienentwicklers Country Garden, der in Zahlungsschwierigkeiten steckt. Sie hat sich in den vergangenen Tagen verschärft und bremst nun die Entwicklung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aus.

Datenseitig bleibt es zum Wochenauftakt sehr ruhig. Auch die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich noch ausgesprochen dünn.

Ein Branchenvergleich in Europa zeigte Ölwerte und Versorger unter den wenigen Verlierern. In Wien gaben OMV um 0,3 Prozent nach, während Schoeller-Bleckmann um 0,7 Prozent stiegen. Bei den Versorgerwerten konnten sich EVN um 0,5 Prozent steigern und Verbund tendierten mit plus 0,1 Prozent gut behauptet.

Europaweit gut nachgefragt wurden zu Wochenbeginn Telekomwerte. Die Aktien der heimischen Telekom Austria zeigten sich am frühen Nachmittag um 0,3 Prozent höher.

Auch Bankaktien zählten zu den europäischen Gewinnern. Unter den heimischen Branchenvertretern zogen Erste Group um 0,5 Prozent an und Raiffeisen legten leicht um 0,2 Prozent zu. BAWAG tendierten unverändert zum Vortag.

