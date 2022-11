Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,09 Prozent wenig bewegt

Die Wiener Börse hat sich am Mittwochnachmittag wenig verändert gezeigt. Der heimische Leitindex ATX legte bis 14.10 Uhr um magere 0,09 Prozent auf 2.952,06 Punkte zu. An den europäischen Leitbörsen gab es nach einem erfreulichen Auftakt in den November und einer positiven Tendenz im Frühhandel nun leichte Abschläge zu sehen. Im Vorfeld der am Abend anstehenden Bekanntgabe der US-Leitzinsentscheidung verhielten sich die Anleger international nun abwartend.

Mit einem Zinsschritt ist vor dem Hintergrund der hohen Inflationsraten und angesichts eines soliden Wirtschaftswachstums zu rechnen, schreiben die Helaba-Analysten. Eine weitere Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gilt an den Märkten als ausgemachte Sache. Entscheidend dürfte der Zinsausblick der Notenbank sein. Am Aktienmarkt stellt sich laut Helaba-Einschätzung vor allem die Frage, ob in den USA der Zinserhöhungspfad zukünftig flacher verlaufen wird.

Am heimischen Markt gestaltete sich die Meldungslage auf Unternehmensebene sehr mager. Eine Reihe von Quartalszahlen steht am morgigen Donnerstag zur Veröffentlichung an. Ergebnisse werden Mayr-Melnhof, Lenzing, Raiffeisen Bank International, Verbund und AT&S publizieren.

Die FACC-Aktie absolvierte im Verlauf mit einem Kursplus von 6,7 Prozent die auffälligste Kursbewegung. Die AT&S-Papiere verteuerten sich im Vorfeld der Zahlenpräsentation um fast vier Prozent. Die Porr-Aktie baute ein Plus von 2,7 Prozent.

Unter den Schwergewichten gewannen die OMV-Anteilsscheine um 1,6 Prozent. Die Banken Erste Group (plus 0,3 Prozent) und Raiffeisen Bank International (minus 0,3 Prozent) gingen in verschiedene Richtungen. voestalpine schwächten sich um 1,1 Prozent ab und Wienerberger bauten ein Minus von 1,2 Prozent.

ste/spo

ISIN AT0000999982