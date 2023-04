Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,16 Prozent gut behauptet

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag mit gut behaupteter Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.259,18 Punkten errechnet, das ist ein kleines Plus von 5,18 Punkten bzw. 0,16 Prozent. Der ATX Prime zeigte sich mit plus 0,10 Prozent bei 1.644,33 Zählern.

Auch das europäische Umfeld fand zu Wochenbeginn noch keine klare Richtung. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb sehr dünn. Entsprechend rückten Konjunkturdaten in den Fokus.

Das Ifo-Geschäftsklima, Deutschlands wichtigster konjunktureller Frühindikator, stieg im April das sechste Mal in Folge. Das Barometer für das Geschäftsklima kletterte von 93,2 Zählern im März auf 93,6 Punkte, wie das Ifo-Institut zu seiner Umfrage unter rund 9.000 Top-Managern mitteilte. Damit ist die Stimmung so gut wie seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 nicht mehr. Befragte Ökonomen hatten allerdings mit einem Anstieg auf 94,0 Punkte gerechnet.

Weiterhin fest mit einem Kursanstieg um knapp drei Prozent zeigten sich Strabag unter den heimischen Einzelwerten. Zu den größeren Gewinnern zählten zudem BAWAG mit einem Plus von knapp zwei Prozent sowie UBM mit plus 1,5 Prozent. Telekom Austria verbesserten sich um 1,4 Prozent.

RHI Magnesita zeigten sich unverändert zum Vortag. Der Feuerfestprodukte-Konzern kauft das Europa-, Indien- und US-Geschäft von Seven Refractories. Seven Refractories ist ein Spezialanbieter für nicht-basische monolithische Feuerfestmischungen. Die zu übernehmenden Geschäftsbereiche erzielten im Vorjahr 2022 einen Umsatz von 105 Mio. Euro und ein Ergebnis vor Steuern von 11,4 Mio. Euro, wie der Konzern mitteilte.

Marinomed führten die Verliererliste im prime market mit einem Abschlag in Höhe von 4,5 Prozent an. Andritz und Zumtobel gaben jeweils um 1,4 Prozent nach und Palfinger büßten 1,3 Prozent an Wert ein.

