Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,24 Prozent freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.151,36 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,24 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 1.594,81 Zählern.

Auch das europäische Umfeld zeigte sich zu Wochenbeginn überwiegend im grünen Bereich. Etwas Unterstützung liefert die Ankündigung weiterer Maßnahmen zur Stimulierung der chinesischen Wirtschaft durch die Regierung in Peking, hieß es. Zudem wird an der Wall Street ein positiver Handelsstart erwartet.

Wichtige Konjunkturdaten bleiben zum Wochenauftakt hingegen Mangelware. Im Laufe der nächsten Tage stehen aber einige wichtige Veröffentlichungen an, wie beispielsweise US-Inflationsdaten am Mittwoch. Den Höhepunkt stellt die am Donnerstag anstehende Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) dar.

Bei den heimischen Bankwerten konnten sich BAWAG um 0,7 Prozent steigern. Erste Group notierten um marginale 0,03 Prozent befestigt. Raiffeisen gaben hingegen um 0,5 Prozent nach.

Unter den weiteren Indexschwergewichten zeigten sich voestalpine mit einem Kursplus von 1,4 Prozent und Verbund gewannen um ein Prozent. OMV tendierten mit minus 0,2 Prozent leicht schwächer.

Aktien von Strabag notierten 1,3 Prozent im Plus. Der Baukonzern möchte die Beteiligung der vom sanktionierten Oligarchen Oleg Deripaska kontrollierten Firma MKAO Rasperia Trading von 27,8 Prozent unter 25 Prozent zu drücken. Nun sei der erste Teil der notwendigen Kapitalmaßnahmen ins Firmenbuch eingetragen worden, teilte Österreichs größte Baufirma mit. Die übrigen Aktionäre können nun entscheiden, ob sie eine Ausschüttung von 9,05 Euro je Strabag-Aktie oder junge Aktien im Verhältnis 1:4 erhalten wollen.

Semperit büßten am unteren Ende des Kurszettels optisch mehr als elf Prozent ein, die Aktien werden heute jedoch mit einem Dividendenabschlag gehandelt.

ISIN AT0000999982