Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,27 % weiter freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.041,42 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,27 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 1.532,05 Zählern.

Das europäische Umfeld zeigte sich etwas deutlicher im Plus. Anleger warten gespannt auf die am Nachmittag noch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten und halten sich daher im Vorfeld zurück, kommentierte ein Marktbeobachter. Die Daten könnten kurzfristig über die weitere Marktrichtung entscheiden.

"Bleibt die Inflation in den USA auch im August insgesamt rückläufig und signalisiert vor allem die Kernrate, aus der Energie- und Nahrungsmittelpreise herausgerechnet werden, ebenfalls einen bevorstehenden Abwärtstrend, dürften viele weitere Investoren gezwungen sein, auf den fahrenden Zug aufzuspringen", so Kapitalmarkstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Andernfalls wäre hier wohl erst einmal Schluss mit der Rally im Bärenmarkt."

Am Vormittag rückten aktuelle Deutschland-Daten in den Fokus: Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich wegen der Angst vor Energieengpässen erneut verschlechtert. Das Stimmungsbarometer des Mannheimer Forschungsinstituts ZEW fiel im September gegenüber dem Vormonat um 6,6 Punkte auf minus 61,9 Zähler. Analysten hatten mit einem Rückgang auf minus 59,5 Punkten gerechnet.

Unter den heimischen Einzelwerten schwächten sich Flughafen Wien nach Vorlage von Verkehrszahlen um 0,3 Prozent ab. Die Passagierzahlen auf Österreichs größtem Flughafen, dem Vienna International Airport, waren im August zwar um die Hälfte höher als vor einem Jahr, das Niveau vor der Corona-Pandemie ist aber noch nicht erreicht, wurde in der Früh bekannt.

Bei den Indexschwergewichten mussten OMV ein Minus von 2,2 Prozent verbuchen. Aktien von Raiffeisen und voestalpine verloren jeweils rund 0,7 Prozent an Wert. Hingegen zogen Verbund um 1,7 Prozent an und Erste Group legten um 1,5 Prozent zu.

Aktien von Frequentis gewannen um 2,6 Prozent und konnten damit an die klaren Vortagesgewinne anknüpfen. Das größte Minus gab es bei Warimpex zu verzeichnen - die Titel des Immobilienentwicklers rutschten gut neun Prozent ab.

