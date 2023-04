Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,28 Prozent etwas höher

Die Wiener Börse hat sich heute, Montag, am Nachmittag weiterhin mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.267,03 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,28 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Aufschlag von 0,26 Prozent bei 1.649,46 Zählern.

Marktbeobachter sprachen von europaweit eher zurückhaltenden Anlegern. "Die Marktteilnehmer warten auf weitere Impulse durch die US-Berichtssaison und die bevorstehenden makroökonomischen Daten aus den USA", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow.

In den USA wird am Nachmittag ein regionaler Stimmungsindikator aus der Industrie und der Hausmarktindex NAHB erwartet. Bis dato blieb es datenseitig noch recht ruhig. In Italien hat sich die Teuerung im März auf hohem Niveau spürbar abgeschwächt. Die Exporte der deutschen Industrie dürften in diesem Jahr hinter der Entwicklung des Welthandels zurückbleiben, wurde ferner bekannt.

Fester tendierten weiterhin die heimischen Ölwerte. So lagen OMV und Schoeller-Bleckmann in einem freundlichen europäischen Branchenumfeld knapp zwei bzw. 1,7 Prozent im Plus. Keine einheitliche Richtung fanden bis dato die Versorger. Während EVN um ein Prozent zulegen konnten, gaben Verbund um leicht um 0,1 Prozent nach.

Auch die Bankwerte zeigten sich uneinheitlich. Raiffeisen verbesserten sich um 0,4 Prozent. Hingegen büßten BAWAG gut ein Prozent an Wert ein und Erste Group schwächten sich um 0,8 Prozent ab.

Zu den größeren Gewinnern zählten Semperit mit einem Kursanstieg um 2,7 Prozent sowie Palfinger und Lenzing mit jeweils plus 1,3 Prozent. Kapsch TrafficCom führten die Gewinnerliste im prime market mit plus 2,9 Prozent an.

Anteilsscheine von UBM zeigten sich 0,7 Prozent befestigt. Der Immobilienentwickler erzielte im Vorjahr einen Nettogewinn von 27,1 Mio. Euro, nach 43,7 Mio. Euro im Jahr zuvor. Das Ergebnis vor Steuern hat sich mit 31,5 Mio. Euro nahezu halbiert. Die UBM verweist in Hinblick auf die Zahlen auf eine komplette Flaute am Transaktionsmarkt im zweiten Halbjahr. Zusätzlich seien Verzögerungen bei der Erteilung von Genehmigungen und Übergaben hinzugekommen.

ger/ste

