Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,29 % weiter freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.148,72 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 9,04 Punkten bzw. 0,29 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 1.578,97 Zählern.

Marktbeobachter sprachen von einem verhaltenen Geschäft angesichts der aktuell laufenden US-Midterm Elections. Insbesondere im Hinblick auf die internationale Politik der USA werden die Ergebnisse der Zwischenwahlen mit Spannung erwartet, hieß es dazu von den Helaba-Experten.

Laut Umfragen drohen der demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden erhebliche Verluste. Im Senat dürfte das Rennen aber wesentlich knapper ausfallen als im Repräsentantenhaus. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen gerechnet.

Unter den Einzelwerten konnten Lenzing an die zuletzt klaren Kurszuwächse anknüpfen und zogen um weitere 11,4 Prozent an. Hingegen korrigierten Andritz nach den deutlichen Aufschlägen der vergangenen Tage etwas nach unten und notierten um 2,3 Prozent schwächer.

In einem starken europäischen Tech-Sektor zeigten sich AT&S um 2,9 Prozent fester. UBM zählten mit plus 2,3 Prozent ebenso zu den größeren Gewinnern wie Agrana, die um 3,5 Prozent stiegen.

Aktien der Erste Group notierten 1,2 Prozent fester. Österreichs größtes Geldhaus steht vor einem Zukauf in Tschechien. Die tschechische Tochterbank Ceska sporitelna habe einen Vertrag über den Kauf des lokalen Kreditportfolios der in Liquidation befindlichen russischen Sberbank in dem Land unterzeichnet, hatte das Institut am Montag mitgeteilt. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. Die Transaktion müsse noch von den Kartell- und Aufsichtsbehörden genehmigt werden.

VIG-Aktien zeigten sich 0,4 Prozent leichter. Die Vienna Insurance Group (VIG) hat die Aufnahme der Aktien an der Budapester Börse beantragt. Die Papiere des Versicherungskonzerns sind seit 1994 an der Wiener Börse und seit 2008 an der Prager Börse gelistet. Der erste erwartete Handelstag ist in Abstimmung mit der Budapester Börse der 11. November, wie die VIG mitteilte.

ISIN AT0000999982