Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,33 Prozent freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, am Nachmittag weiterhin mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.098,44 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 10,21 Punkten bzw. 0,33 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,29 Prozent bei 1.564,22 Zählern.

Auch das europäische Umfeld tendierte überwiegend mit positiven Vorzeichen. Mitte der Woche hatte eine etwas geringere Teuerungsrate in den USA den Börsen weltweit Auftrieb verliehen. Doch die Hoffnung auf ein baldiges Abflauen der Inflation und eine lockerere Zinspolitik sei verfrüht, wie mehrere Fachleute warnten.

Die Experten der Credit Suisse sind nach der kräftigen Erholung der Aktienmärkte in den vergangenen Wochen inzwischen skeptisch, ob sich das Niveau halten lässt. Sie revidierten daher ihre taktische Empfehlung, Aktien in den Portfolios als Anlageklasse überzugewichten, und raten nur noch zu einer neutralen Positionierung.

Datenseitig rückt zu Wochenschluss das am späteren Nachmittag noch anstehende, von der Universität Michigan erhobene US-Konsumklima für August in den Fokus. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb vor dem Wochenende "sommerlich dünn".

Unter den heimischen Indexschwergewichten stiegen Raiffeisen um gut zwei Prozent und BAWAG konnten sich um knappe zwei Prozent verbessern. Hingegen mussten voestalpine ein Minus von 1,9 Prozent verbuchen.

Wienerberger notierten 1,6 Prozent fester bei 24,72 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research stufen die Aktien aktuell mit "Hold" ein. Das Kursziel wurde mit 30,00 Euro beziffert.

Aktien von Rosenbauer gaben nach Zahlenvorlage um 1,7 Prozent auf 35,40 Euro nach. Der Feuerwehrausrüster hat zwar im Mai neuerlich seine Preise angehoben, wegen der Lieferkettenprobleme ging der Umsatz im ersten Halbjahr dennoch zurück und unterm Strich stand ein Verlust von 11,7 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) war mit -23,2 Mio. Euro ebenfalls tiefrot, wie das Unternehmen mitteilte.

Die Analysten der Baader Bank haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Rosenbauer-Titel bestätigt. Auch das Kursziel in Höhe von 42,00 Euro wurde unverändert belassen.

ger/mik

ISIN AT0000999982