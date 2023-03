Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,35 Prozent etwas höher

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.062,84 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,35 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem leichten Anstieg um 0,24 Prozent bei 1.552,04 Zählern.

Nach klar festerem Start musste der ATX einen Großteil seiner Gewinne wieder abgeben und zeigte sich damit im Einklang mit dem europäischen Umfeld. Die Anleger sind weiter verunsichert, kommentierte ein Marktbeobachter. Die US-Futures deuten auf einen verhaltenen Handelsbeginn in New York hin.

Datenseitig gab es bis dato noch keine nennenswerten Impulse. In Italien hat sich die Stimmung in den Unternehmen und unter den Verbrauchern im März verbessert. In Frankreich zeigen sich die Unternehmen hingegen etwas pessimistischer. In den USA werden im weiteren Verlauf noch Zahlen vom schwächelnden Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung erwartet.

Die heimischen Bankwerte zeigten sich nach klar festerem Start uneinheitlich. Während Raiffeisen gut ein Prozent höher notierten, mussten BAWAG ein Minus von 1,5 Prozent verbuchen. Erste Group schwächten sich leicht um 0,3 Prozent ab.

Unter den weiteren Indexschwergewichten konnten sich OMV um 0,5 Prozent auf 40,71 Euro steigern. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel leicht von 63,5 auf 61,0 Euro gekürzt, die Kaufempfehlung "Buy" aber bestätigt.

Andritz gewannen 1,3 Prozent auf 64,70 Euro. Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel von 68 auf 80 Euro erhöht und die Kaufempfehlung "Buy" bestätigt.

Die Anteilsscheine von Pierer Mobility schwächten sich nach Zahlenvorlage um 1,4 Prozent ab. Die Pierer Mobility (vormals KTM Industries) hat im Vorjahr kräftig Gas gegeben und ein Rekordergebnis eingefahren. Der Umsatz stieg um 19 Prozent auf 2,437 Mrd. Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) um 22 Prozent auf 235 Mio. Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 15 Prozent auf 381 Mio. Euro. Der Ausblick für das heurige Jahr wurde bestätigt.

ISIN AT0000999982