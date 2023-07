Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,36 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Dienstagnachmittag weiterhin mit Zuwächsen gezeigt. Nachdem am Vormittag Daten des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) dem Markt noch einen leichten Dämpfer verpasst hatten, ging es im Verlauf wieder etwas hinauf.

Der ATX steigerte sich gegen 14.30 Uhr 0,36 Prozent auf 3.112,44 Einheiten. Der ATX Prime gewann 0,41 Prozent auf 1.579,62 Zähler.

Vorgaben von den US-Börsen signalisierten weiterhin einen positiven Handelsstart in einer Stunde. Zuvor waren am Dienstag ZEW-Umfragewerte unter Börsenprofis veröffentlicht worden. Das Barometer zur Einschätzung der Konjunktur in den nächsten sechs Monaten fiel um 6,2 auf minus 14,7 Punkte. Das ist der schlechteste Wert seit Dezember 2022. Ökonomen hatten lediglich mit einem Rückgang auf minus 10,5 Zähler gerechnet.

Mit Blick auf die heimischen Einzelwerte steigerten sich die Anteilsscheine der RHI Magnesita zuletzt um 5,8 Prozent auf 33 Euro. Der Private-Equity-Investor Rh�ne Capital steigt auf indirektem Weg wieder beim heimischen Unternehmen ein. Die Ignite Luxembourg Holding, die indirekt von einem Rh�ne-Fonds (Rh�ne Holdings VI) kontrolliert wird, strebt eine Beteiligung von 29,9 Prozent an und hat sich bereits knapp 20 Prozent gesichert, wie das Unternehmen laut Aussendung mitteilte.

Das Angebot für die RHI-Magnesita-Aktien wurde bereits Ende Mai angekündigt. Geboten sind 28,5 britischen Pfund (33,24 Euro) pro Titel. Die Annahmefrist endet am 21. Juli.

Gesucht waren zu Mittag auch Lenzing mit plus 4,5 Prozent. Für die Anteile des heimischen Erdölriesen OMV ging es um 1,5 Prozent hinauf.

Nachgefragt waren AT&S mit plus 0,7 Prozent auf 30,8 Euro, nachdem sie am Vortag noch nachgegeben hatten. Zum Beginn der Woche hatten sich die Experten der Berenberg zum IC-Substrate-Konzern zu Wort gemeldet und auf der Grundlage eines Branchenvergleichs die Titel weiterhin als überbewertet eingeschätzt. Deswegen behielten sie ihr "Sell"-Votum und das Kursziel von 24 Euro bei.

Schwach zeigten sich Warimpex mit minus 5,3 Prozent bei einem allerdings dünnen Handelsvolumen. Die seit einigen Tagen stark volatilen Kapsch TrafficCom sanken um 4,5 Prozent. Semperit und Polytec verloren je 2,2 und 2,1 Prozent.

sto/mik

ISIN AT0000999982