Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,43 Prozent freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Freitag, am Nachmittag mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.658,78 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 11,35 Punkten bzw. 0,43 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,32 Prozent bei 1.345,44 Zählern.

Der ATX gab einen Teil seiner Verlaufsgewinne im Gleichklang mit dem europäischen Umfeld ab. Anhaltende Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen hatten die Märkte bereits in den vergangenen Tagen deutlich belastet.

Entsprechend erhielten auch heute neue Preisdaten viel Aufmerksamkeit: Die bereits hohe Inflation in der Eurozone steigt weiter an. Im September erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,0 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Es ist der stärkste Anstieg seit Einführung des Euro als Buchgeld im Jahr 1999. Analysten hatten mit einer Inflationsrate von 9,7 Prozent gerechnet.

In den USA wird am Nachmittag noch das von der US-Notenbank Fed präferierte Inflationsmaß PCE erwartet. Zum anderen gibt die Uni Michigan ihr monatliches Konsumklima bekannt.

Weiterhin fest zeigten sich unter den Indexschwergewichten Wienerberger und stiegen um 1,4 Prozent. BAWAG notierten um 2,3 Prozent fester. Bei den übrigen Bankwerten verbesserten sich Raiffeisen und Erste Group um jeweils 0,8 Prozent.

Etwas höher mit plus 0,50 Prozent auf 6,02 Euro tendierten UNIQA. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel von 9,60 auf 8,50 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde für den Versicherer in einem aktuellen Sektor-Report bestätigt.

Die Anteilsscheine der Vienna Insurance Group lagen hingegen 0,48 Prozent tiefer bei 20,75 Euro. Hier wurde von den Erste Group-Experten das Kursziel von 32,0 auf 28,5 Euro gesenkt, die Kaufempfehlung "Buy" wurde beibehalten.

Die Titel des Flughafen Wien stiegen um 0,6 Prozent. Dank einer verbesserten Verkehrsentwicklung erwartet die Flughafen-Wien-Gruppe für das laufende Geschäftsjahr nun einen höheren Gewinn als noch Anfang August. Das Jahresergebnis soll nun über 115 Mio. Euro erreichen, statt über 100 Mio. Euro, wie das Unternehmen Donnerstagabend mitteilte. Für das Gesamtjahr werde nun mit mindestens 29 Millionen Fluggästen gerechnet, statt nur 28 Millionen.

UBM verbesserten sich um 0,74 Prozent auf 27,30 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Immobilienentwicklers von 54,00 auf 40,00 Euro gekürzt. Die Kaufempfehlung "Buy" hingegen unverändert belassen.

