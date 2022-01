Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,44 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag im Verlauf höher tendiert. Im Fokus standen Inflationsdaten aus Deutschland. Der heimische Leitindex ATX stieg gegen 14.20 Uhr um 0,44 Prozent auf 3.854,47 Einheiten. Der marktbreite ATX Prime gewann 0,43 Prozent auf 1.930,31 Punkte.

Die Inflation in Deutschland ist zu Beginn des neuen Jahres unter die Marke von fünf Prozent gesunken. Die Preise für Waren und Dienstleistungen lagen im Jänner um 4,9 Prozent über dem Niveau vor Jahresfrist, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Ökonomen hatten allerdings nur mit einer Inflationsrate von 4,3 Prozent gerechnet.

Mit Blick auf die schwer gewichteten Aktien im ATX konnten die Aktien der Erste Group um 0,1 Prozent nur geringfügig zulegen. Die Titel der BAWAG kletterten in einem volatilen Handel nun um 0,9 Prozent hinauf. Raiffeisen gewannen fast ein Prozent.

OMV erhöhten sich um nur leichte 0,1 Prozent. Die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO gaben indes um 1,5 Prozent nach. Hier dürfte unter Umständen auch eine Gewinnwarnung beim italienischen Branchenkollegen Saipem belastet haben.

Die größten Kursbewegungen legten die Aktien der Frequentis (plus 4,7 Prozent) und jene der Addiko (minus 4,8 Prozent) hin. Überdies dürfte sich die Aufmerksamkeit der Investoren am heutigen Tag auch auf die Anteile der AT&S (plus drei Prozent) gerichtet haben, nachdem bereits am Freitagabend Tech-Titel in den USA gesucht gewesen waren.

sto/ste

ISIN AT0000999982