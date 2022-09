Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,46 % weiterhin freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 2.863,69 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,46 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,45 Prozent bei 1.450,82 Zählern.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Erholung nach den deutlichen Abschlägen zu Wochenbeginn. Am Montag sind die europäischen Aktienmärkte angesichts des wohl längerfristigen Gaslieferstopps Russlands durch die Nord-Stream-1-Pipeline gehörig unter Druck geraten. Neue Impulse sollte heute Nachmittag die Eröffnung an der Wall Street bringen. Die US-Börsen waren zu Wochenbeginn noch feiertagsbedingt geschlossen geblieben.

Datenseitig rückten am Vormittag Daten aus Deutschland in den Blick der Anleger: Die deutsche Industrie hat im Juli den sechsten Monat in Folge weniger Aufträge erhalten. Die Bestellungen fielen wegen der schwächelnden Inlandsnachfrage um 1,1 Prozent niedriger aus als im Juni. Ökonomen hatten nur mit einem halb so kräftigen Rückgang von 0,5 Prozent gerechnet. Aufmerksamkeit dürfte im weiteren Verlauf auch dem ISM-Index des Nicht-Verarbeiten den Gewerbes in den USA zuteilwerden, kommentierten dien Helaba-Experten.

Unter den heimischen Einzelwerten gewannen Zumtobel-Aktien gut ein Prozent. Die Leuchtenfirma ist im ersten Quartal 2022/23 deutlich gewachsen und geht auch für das Gesamtjahr von einem weiteren Wachstum aus. Im ersten Quartal des schiefen Geschäftsjahres hat Zumtobel den weltweiten Umsatz um 8,4 Prozent auf 313,7 Mio. Euro gesteigert. Der Quartalsgewinn lag angesichts deutlich gestiegener Kosten mit 10,9 Mio. Euro spürbar unter dem Vergleichsquartal des Vorjahres (13,4 Mio. Euro).

Fester tendierten auch die heimischen Bankwerte. So zogen Raiffeisen am oberen Ende des Kurszettels um knapp vier Prozent nach oben. BAWAG konnten sich um 2,2 Prozent steigern und Erste Group legten um 1,3 Prozent zu.

Schwächer zeigten sich hingegen die Ölwerte. So büßten OMV 1,4 Prozent an Wert ein und Schoeller-Bleckmann mussten ein Minus von 1,8 Prozent verbuchen.

Strabag verbesserten sich leicht um 0,26 Prozent auf 38,25 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Kaufempfehlung "Buy" bestätigt. Das Kursziel wurde geringfügig von 49,5 auf 49,8 Euro angehoben.

ger/ste

ISIN AT0000999982