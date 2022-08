Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,49 Prozent freundlich

Die Wiener Börse hat sich am frühen Mittwochnachmittag weiterhin von ihrer freundlichen Seite gezeigt. Der heimische Leitindex ATX wurde kurz nach 14.00 Uhr mit 3.036,44 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,49 Prozent. Der ATX Prime notierte zum oben genannten Zeitpunkt 0,44 Prozent höher bei 1.534,74 Punkten.

Das europäische Umfeld fand noch keine klare Richtung. Die Übersee-Börsen hatten negative Vorgaben geliefert. Marktbeobachter berichteten von weiter zurückhaltenden Investoren vor den noch anstehenden US-Inflationsdaten. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners sprach von einem "Abwarte- und Beobachtungsmodus" der Anleger.

"Am Mittwoch dreht sich an der Börse alles um die Verbraucherpreise aus den USA", schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus RoboMarkets. Erwartet werde für Juli eine Inflation von 8,7 Prozent, nachdem im Vormonat mit 9,1 Prozent noch ein 40-Jahreshoch erreicht wurde.

In Wien rückten auch aktuelle Unternehmensergebnisse in den Fokus. So zogen die Aktien von Wienerberger nach Zahlen um 4,6 Prozent nach oben. Der Baustoffkonzern hat heuer im ersten Halbjahr gut verdient. Unter dem Strich blieben 320,9 Mio. Euro - mehr als im gesamten Vorjahr (310,7 Mio. Euro) und fast dreimal so viel wie in den ersten sechs Monate 2021, wie aus den endgültigen Zahlen von heute hervorgeht. Der Umsatz erhöhte sich um 38 Prozent auf 2,57 Mrd. Euro.

Zu den größeren Gewinnern zählten auch voestalpine mit Kurszuwächsen in Höhe von 1,8 Prozent auf 21,92 Euro. Die Wertpapierexperten von Raiffeisen Research haben ihr Kursziel für die Wertpapiere des heimischen Stahlkonzerns von 41 auf 33 Euro reduziert. Die "Buy"-Bewertung wurde in der am Vortag erschienenen Analyse beibehalten.

Auch Polytec hat Ergebnisse präsentiert. Der Autozulieferer hat sich im ersten Halbjahr 2022 deutlich eingebremst. Der Umsatz gab im Jahresvergleich um 2,3 Prozent auf 285 Mio. Euro nach, das Betriebsergebnis (EBIT) reduzierte sich um 86,4 Prozent auf 1,4 Mio. Euro, das Ergebnis nach Steuern gar um 98,2 Prozent auf 100.000 Euro. Die Aktien lagen 2,8 Prozent im Minus und führten damit die Verliererliste im prime market an.

Klar schwächer zeigten sich auch Schoeller-Bleckmann mit einem Abschlag in Höhe von 2,7 Prozent, sowie AMAG die ein Minus von 1,2 Prozent verbuchen mussten.

ISIN AT0000999982