Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,52 Prozent freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.071,83 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 16,04 Punkten bzw. 0,52 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 1.553,48 Zählern.

Der ATX musste am frühen Nachmittag einen Teil seiner Verlaufsgewinne abgeben, lag aber immer noch recht klar im Plus. Händler hoffen nun auf neue Impulse von der Eröffnung an der Wall Street. Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb bis dato sehr dünn. Auch datenseitig gab es heute noch keine nennenswerten Impulse.

Unter den Einzelwerten konnten AT&S mit plus 2,85 Prozent an die deutlichen Vortagesgewinne anknüpfen. Die Titel waren zu Wochenbeginn um sieben Prozent höher aus dem Handel gegangen, nachdem der Leiterplattenhersteller seine Umsatzprognose hinaufgeschraubt hatte.

Klar fester tendierten auch die heimischen Bankwerte. So zogen Raiffeisen um 1,43 Prozent an und BAWAG legten 1,93 Prozent zu. Erste Group notierten um 1,36 Prozent fester.

Über eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung will die Erste Group mehr Beschäftigte stärker ans Unternehmen binden und zugleich einen zusätzlichen stabilen Aktionär in ihrem Aktionärsbündnis wissen. Ermächtigt von der Hauptversammlung 2021 hat der Vorstand dahingehend beschlossen, bis zu 1.850.000 Aktien der Erste Group bis zum Höchstwert von 37 Mio. Euro (0,43 Prozent des Grundkapitals) zu erwerben, war am Vorabend bekannt geworden. Der Aufsichtsrat behandelt die Sache am Donnerstag.

Schwächer zeigten sich hingegen weiterhin die heimischen Energieversorger in einem negativen europäischen Branchenumfeld. So mussten EVN einen Abschlag in Höhe von 1,64 Prozent verbuchen und die Anteilsscheine des Verbund lagen 0,88 Prozent im Minus.

Vor allem südeuropäische Versorgerwerte mussten Feder lassen. JPMorgan-Analyst Javier Garrido wies auf einen Twitter-Beitrag der spanischen Regierungs-Vizepräsidentin Yolanda Diaz hin, der die Verunsicherung bei spanischen Versorgern verstärke. Diaz habe auf dem Kurzmitteilungsdienst Unterstützung für hilfsbedürftige Familien gefordert, die über eine Steuererhöhung für Stromerzeuger finanziert werden könnte, so der Experte.

Aktien des Flughafen Wien zeigten sich unverändert zum Vortag bei 32,70 Euro. Die Analysten der Erste Group haben ihre Einstufung von "Hold" auf "Accumulate" und das Kursziel von 29,3 auf 36,5 Euro angehoben.

