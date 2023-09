Wiener Börse (Nachmittag) - ATX mit plus 0,59 % weiter freundlich

Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag weiterhin mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.145,83 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 0,59 Prozent. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 1.591,83 Zählern.

Nach positiven Vorgaben der Übersee-Märkte zeigte sich auch das europäische Umfeld im grünen Bereich. Marktbeobachter sprachen von einer Fortsetzung der jüngsten Erholungsbewegung und verwiesen auf die Hoffnungen der Anleger auf eine Erholung der chinesischen Wirtschaft.

Indikatoren zur Verbraucherstimmung aus Deutschland und Frankreich deuteten am Vormittag auf eine verhaltene Konsumneigung hin. Während sich die Kennzahl für Deutschland eintrübte, stagnierte die Stimmung in Frankreich auf niedrigem Niveau. In den USA richtet sich die Aufmerksamkeit heute auf das Verbrauchervertrauen des Conference Boards. Neben dem Michigan Sentiment ist dies die wichtigste Verbraucherumfrage in den USA.

Unter den Indexschwergewichten gewannen Wienerberger um 0,7 Prozent. Der Baustoffkonzern kann sein Vorhaben, den französischen Dach- und Solaranbieter Terreal um 600 Mio. Euro zu übernehmen, unter Auflagen umsetzen. Das hat das Kartellgericht nach einer vertieften Prüfung nunmehr rechtskräftig entschieden, teilte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) mit.

Die Raiffeisen Bank International (RBI) ist nach den Worten von Bankchef Johann Strobl zu einem Rückzug aus Russland bereit. Die Frage sei aber immer noch, wie das umgesetzt werden könnte. Raiffeisen-Papiere lagen am Nachmittag 0,9 Prozent im Plus.

Der Baukonzern Porr spürt die schwache Entwicklung der Gesamtwirtschaft noch nicht. Der Auftragseingang legte im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode um 25 Prozent auf 3,8 Mrd. Euro zu, der Auftragsbestand vergrößerte sich um 11,7 Prozent auf den Rekordstand von 8,99 Mrd. Euro. Der Umsatz stieg um 11,4 Prozent auf 2,89 Mrd. Euro und das Periodenergebnis erhöhte sich um 19,1 Prozent auf 18,6 Mio. Euro. Porr-Aktien zogen um 1,7 Prozent auf 11,70 Euro an.

Die Analysten von Warburg Research haben ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Porr-Aktien nach der jüngsten Zahlenvorlage bestätigt. Das Kursziel wird unverändert bei 24,0 Euro gesehen.

Pierer Mobility hat im ersten Halbjahr 2023 gut gewirtschaftet und seinen Konzernumsatz deutlich ausgebaut. Die Erlöse stiegen um 20,2 Prozent auf einen Rekordwert von gut 1,39 Mrd. Euro. Zugelegt hat der Konzern auch beim operativen Ergebnis (EBIT), das um 4,3 Prozent auf 96,9 Mio. Euro wuchs. Die Aktien von Pierer Mobility zeigten sich 1,3 Prozent im Minus.

ger/sto

ISIN AT0000999982